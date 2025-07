Mi Amor de Otra Galaxia se estrenará en Azteca 7: Fecha, horario y de qué trata este K-drama

¡El furor por los dramas coreanos no se detiene y ahora llega literalmente "de otro planeta"! Azteca 7 sigue apostando fuerte por la ola coreana y suma un nuevo título a su bloque K-Siete: Mi Amor de Otra Galaxia (My Love from the Stars)

Esta emocionante historia ha cautivado al público de forma global, ya que mezcla romance, ciencia ficción y mucho drama.

¿DE QUÉ TRATA MI AMOR DE OTRA GALAXIA?

Esta serie nos presenta a Do Min Joon, un extraterrestre que ha vivido en la Tierra durante más de un siglo. Justo cuando está a punto de regresar a su planeta natal, aparece en su vida Cheon Song Yi, una actriz surcoreana famosa, hermosa y un tanto excéntrica, con quien vivirá una historia de amor tan intensa como complicada. ¿Podrán superar sus diferencias intergalácticas o el destino los separará?

El K-drama no solo explora el amor imposible, sino también temas como la convivencia entre mundos distintos, el peso de los prejuicios sociales y el significado del destino en nuestras decisiones. Una propuesta única que promete emociones fuertes, risas, lágrimas y muchos suspiros.

REPARTO DE MI AMOR DE OTRA GALAXIA

El elenco está liderado por Kim Soo Hyun como Do Min Joon, uno de los actores más exitosos de Corea del Sur, famoso por dramas como Dream High, Moon Embracing the Sun, It´s Okay to Not Be Okay y el reciente éxito Queen of Tears.

Lo acompaña la icónica Jun Ji Hyun, reconocida por su trabajo en The Legend of the Blue Sea, Kingdom y Jirisan, quien da vida a la carismática Cheon Song Yi. Además, los siguientes actores completan el reparto:

Park Hae Jin como Lee Hwi Kyung

como Lee Hwi Kyung Yoo In Na como Yoo Se Mi

Kim Hyun Soo como Cheon Song Yi (joven)

(joven) Jo Seung Hyun como Hwi Kyung (joven)

¿CUÁNDO Y EN QUÉ HORARIO SE TRANSMITIRÁ MI AMOR DE OTRA GALAXIA EN AZTECA 7?

Mi Amor de Otra Galaxia se estrena este lunes 21 de julio a las 6:00 p.m. por Azteca 7 (horario de la CDMX). También estará disponible a través del sitio web oficial de TV Azteca y en la app TV Azteca En Vivo.

Además, este estreno marca la continuidad del exitoso espacio K7, la franja dedicada a los K-dramas que ha conquistado a miles de televidentes mexicanos.

TV Azteca ha apostado por traer títulos que han hecho historia en Corea del Sur, como el clásico Boys Over Flowers y más recientemente El Peso del Amor, el cual concluirá su transmisión para dar paso a esta nueva historia romántica de otro mundo.

Con este movimiento, Azteca 7 reafirma su compromiso con el entretenimiento coreano, ofreciendo al público mexicano dramas llenos de emoción, calidad narrativa y personajes entrañables que han convertido a los K-dramas en un fenómeno global.