Fallece Kang Seo Ha, actriz de K-dramas, tras una dura batalla contra el cáncer

El mundo del entretenimiento surcoreano se encuentra de luto tras la devastadora noticia del fallecimiento de la actriz Kang Seo Ha, quien perdió la vida el pasado 13 de julio de 2025 a causa de un cáncer de estómago en etapa cuatro.

Con tan solo 31 años, la joven intérprete dejó una huella profunda en la industria por su talento, carisma y espíritu resiliente. Medios como Sports Kyunghyang y Soompi confirmaron la triste noticia.

TRAYECTORIA DE KANG SEO HA

Kang Seo Ha, cuyo nombre real era Kang Ye-won, nació en 1994 y se formó en la reconocida Escuela de Drama de la Universidad Nacional de Artes de Corea. Su carrera despegó en 2012 con su aparición en el video musical Getting Farther Away del grupo Brave Guys.

Desde entonces, participó en diversos dramas que captaron la atención del público, incluyendo Heart Surgeons, Schoolgirl Detectives, Assembly, Through the Waves, First Love Again y The Flower in Prison.

Uno de sus últimos trabajos fue en la película Mangnaein (In The Net), donde compartió pantalla con actores como Kim Seon-ho y Park Gyu-young. El filme está previsto para estrenarse póstumamente en la segunda mitad del año, lo que añade una capa de emotividad al proyecto.

DURA LUCHA CONTRA EL CÁNCER

A pesar de enfrentarse a un diagnóstico devastador, Kang Seo Ha mantuvo una actitud firme y valiente. Continuó con sus compromisos profesionales durante las primeras etapas del tratamiento y se mostró agradecida por cada momento, según relataron sus allegados.

En redes sociales, un familiar compartió: "Aunque sufrías con analgésicos, seguías diciendo que estabas agradecida porque podría haber sido peor. Espero que ahora estés feliz y libre de dolor".

El altar conmemorativo fue instalado en la sala 8 del hospital St. Mary´s de Seúl. La procesión fúnebre está prevista para el 16 de julio, y su cuerpo será enterrado en el sitio familiar de Haman, provincia de Gyeongsangnam.

Tanto colegas como fans han llenado las redes sociales con mensajes de condolencias, recordando a Kang Seo Ha como una "estrella brillante" y un "ángel" cuya luz seguirá inspirando más allá de su partida.