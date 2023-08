Mhoni Vidente: Horóscopos de agosto de 2023 para los 12 signos

Estos son los horóscopos de la astróloga Mhoni Vidente para el mes de agosto 2023, además de las predicciones, revela los mejores días del mes según su signo, así como los números de la suerte que atraerán la fortuna.

Ella como cada mes comparte los consejos con los que se puede lograr los objetivos, así como recomendaciones en tema del amor y salud.





Aries

El Tarot indica que pidas todo lo que deseas porque salió la carta del Mago. Será un mes de viajes, de conocer gente importante y de estabilidad emocional. Es el momento de levantarse, de crecer y buscar aumentar tus negocios. Si estás en planes de una cirugía médica o estética es un buen momento para ello. Préstale atención a tu vista. Los signos más compatibles para ti durante este mes serán Virgo, Sagitario y Capricornio. Olvida amores del pasado y amistades tóxicas que no te dejan avanzar. El Arcángel Uriel te protegerá en agosto.

Números mágicos: 13 y 23, números de cambios.

Días de suerte: 1, 12, 13, 17, 20 y 29 de agosto.





Tauro

La carta del mes para los taurinos y taurinas será la Torre. Este mes tiene que ser fundamental en cuestiones familiares y laborales. Evita peleas innecesarias y aliméntate sanamente. Vendrán retos en cuestiones de trabajo. Podría regresar gente del pasado pero no permitas que te quiten la paz. Los signos de Sagitario, Acuario y Leo estarán muy cerca de ti en estos días. Será un mes de muchos cambios. El Arcángel Metatrón, el más fuerte y el más sabio de todos, te ayudará.

Números mágicos: 15 y 22, dos golpes de suerte.

Días de suerte: 3, 5, 10, 15, 23 Y 26 de agosto.





Géminis

El AS de Oros será la carta para la gente de Géminis en agosto. Llegará el dinero que estaba faltando en tu vida para empezar a crecer y te pagarán deudas pendientes. Si estás en busca del amor, no necesitas ir tan lejos, sólo debes voltear a tu lado. Los signos compatibles en este mes serán Acuario, Géminis y Libra. El Arcángel Miguel te ayudará de liberarte de ataduras. Tendrás un viaje de trabajo muy importante, que te hará reflexionar en todos los sentidos.





Números mágicos: 07 y 14, recompensas económicas

Días de suerte: 1, 2, 11, 17, 21 y 28 de agosto.





Cáncer

La carta del Loco indica dinero y abundancia. Estarás saliendo de viaje por trabajo y hasta podrían llegar propuestas de cambio de residencia. Piscis, Virgo y Escorpión estarán muy cerca de ti en este mes. Te darán amor verdadero y amistad. Cambios de look, cirugías estéticas o incluso un tratamiento dental son bienvenidos en agosto para ti, Cáncer. Recuerda seguir estudiando y no descartes aprender un idioma. El Arcángel de la Protección Divina, Anael, te cuidará y dará esperanza.





Números mágicos: 08 y 19

Días de suerte: 2, 6, 20, 22, 23 y 28 de agosto





Leo

Muchas felicidades, Leo, porque la carta del Emperador indica que vendrá energía positiva. Te darán el puesto de trabajo que tanto estabas buscando. Podrías incursionar en el mundo del espectáculo o los deportes. Aléjate de las personas negativas y ocupate en lo tuyo. Acuario, Aries y Libra serán los signos más cercanos a Leo. El Mensajero, el Arcángel Gabriel te protegerá.





Números mágicos: 10 y 11

Días de suerte: 1, 3, 14, 20, 22 y 27 de agosto





Virgo

La Carta del Sol indica que será tu mes de brillar. Aléjate de los chismes, los malos comentarios y la gente que no aporta nada a tu vida. Podrías salir tres veces de viaje en este mes. Haz yoga, sal a caminar o cualquier actividad física. El Arcángel Uriel te va a encamminar en agosto. Capricornio, Tauro y Géminis serán los meses compatibles contigo.





Números mágicos: 03 y 21

Días de suerte: 1, 7, 20, 21, 29, 30 de agosto





Libra

La carta de El Juicio nos dice que será un mes de mucho trabajo, de sacar adelante muchos problemas que tenías atrasados, de ponerte al día en cuestiones laborales. Vas a poder resolver cualquier problema legal que tengas. El Arcángel Rafael te va a aliviar de todos los problemas. Aries, Géminis y Virgo van a estar cerca de ti. Vas tener un amor nuevo y compatible, pero tienes que cuidar mucho a las personas que están cerca de ti.





Números mágicos: 5 y 29

Días de suerte: 5, 10, 11, 15, 25 y 28 de agosto





Escorpión

El AS de Bastos nos dice que tendrás poder, fuerza y determinación. Tienes la oportunidad de crecer, es importante que no la desaproveches. Llegará un dinero extra que no esperabas. Necesitas quitarte envidias de las personas cercanas a ti. Tienes que hacer cambios positivos, para quitarte el mal de ojo y brujerías. Llegará el amor verdadero a tu vida. Visualiza qué quieres para tu futuro, pero trata de no platicar de tus planes.





Números mágicos: 1 y 25, con dos golpes de suerte.

Días de suerte: 1, 5, 10, 15, 21 y 23 de agosto.





Sagitario

La carta de La Estrella nos dice que vas a brillar, estás hecho para brillar, para empezar a entender que tendrás el éxito en las manos. Te invitarán a salir de viaje, así que aprovecha, porque será una gran oportunidad. Se vienen varios cambios positivos. Tendrás la estabilidad que necesitabas para estar mejor. Te vas a liberar de todo lo negativo. Quita a la gente que no te deja crecer. Busca amor verdadero, pues tendrás un embarazo en puerta.





Números mágicos: 17 y 39.

Días de suerte: 1, 7, 13, 20 y 25 de agosto.





Capricornio

La carta de El Mundo nos dice que será un mes de viaje, de cambios, de progresar en todo lo que tengas en cuestiones de trabajo. Te llegará una energía positiva, y te sentirás muy bien en tu vida. Tus signos compatibles serán Aries, Tauro y Géminis. Te hablarán en cuestiones de amor verdadero, es tiempo de crecer y madurar. Trata de no confiar en nadie, para cortar las energías negativas. El Arcángel Uriel te ayudará, pues te dará abundancia.





Números mágicos: 4 y 30, con tres golpes de suerte.

Días de suerte: 1, 6, 7, 13, 15 y 26 de agosto.





Acuario

La carta de El Carruaje nos dice que no te detengas, sigue avanzando, no tengas miedo. Es un mes fundamental para salir de vacaciones, ya sea con amigos o pareja. Haz algún ritual, para estar bien y quitarte las cosas negativas. Tus signos compatibles serán Tauro, Cáncer y Virgo. Se viene un embarazo en puerta, si es que tienes pareja. El arcángel Miguel te dará la transformación positiva en esta época.





Números mágicos: 6 y 24, con dos golpes de suerte.

Días de suerte: 3, 5, 6, 15, 21, 24 y 30 de agosto.





Piscis

La carta de la Rueda de la Fortuna nos dice que es momento de estar arriba. Este mes te ayudará a tener esa estabilidad económica, en cuestiones de trabajo. Habrá una energía positiva para ti. Tus signos serán Libra, Escorpión y Cáncer. Vas a poder avanzar económicamente, pero tienes que quitarte pensamientos malos. Dios estará contigo, para ayudarte, si tienes problemas.





Números mágicos: 18 y 20

Días de suerte: 8, 9, 10, 11, 23 y 27 de agosto.