Mariana Rodríguez y Samuel García anuncian que serán papás

A través de su cuenta de Instagram, Mariana Rodríguez compartió una fotografía, junto a Samuel García, quien muestra la imagen de la ecografía del embarazo.

"Baby on the way! Estamos felices de compartirles que pronto seremos 3 ?? tanto tiempo hemos esperado este momento y no lo podemos creer que ya esté con nosotros un/a bebesit@. En estos dos años y medio hemos aprendido que los tiempos de Dios son perfectos, ni un día menos, ni un día más", escribió Mariana.

En la publicación, Mariana recibió cientos de muestras de cariños por parte de sus seguidores: "Dios es fiel y su promesa ha llegado", "muchas felicidades", "los quiero mucho", "ya sabíamos hemos observado cambios en el cuerpo", "ay que emoción", son algunos de los que se pueden leer.

Hay que recordar que en 2020 Mariana reveló que habría perdido a su primer bebé. Por medio de una publicación en redes sociales, la influencer compartió un emotivo mensaje para despedir a su bebé y dio algunos detalles de lo sucedido.

"Con mucho dolor y mucha tristeza, tengo que compartir con ustedes que mi bebé decidió no venir al mundo y quedarse con Dios".