Marco Antonio Regil dice que el dinero fue motivo para no casarse

Sin embargo, constantemente sus preferencias sexuales han sido cuestionadas, sobre todo porque a sus 53 años no se ha casado; pero recientemente en su podcast, en el que estuvo acompañado del asesor de finanzas personales, Moris Dieck, habló un poco del tema.

Regil reveló que en una de sus relaciones se comprometió y la boda estaba casi lista, pero hubo varias cosas que los hicieron alejarse, como los celos, estilos de vida y su diferente forma de pensar, sobre todo en cuestiones de dinero.

"Lo mejor que nos pasó a los dos es que rompiéramos", dijo el conductor.

Durante el programa, Regil confesó las causas que detonaron la ruptura con su novia, de quien no reveló su identidad, y señaló que todas las parejas deberían ser claras en cuestiones referentes al dinero.

Regil y Dieck señalaron que es muy importante que cuando los enamorados tengan planes a largo plazo, sea prioridad hablar del tema monetario.

El asesor financiero mencionó que es una forma rapidita de saber si la pareja tiene un proyecto de vida en común. "Porque hablar de metas y hablar de objetivos en la vida, es hablar de dinero", aseveró.

Por su parte, Marco Antonio Regil recordó que durante una relación asistieron él y su prometida a un taller de parejas, y al hablar de la administración de los recursos monetarios hubo ciertas dudas de su parte, pues ella quería que él la mantuviera.

"Recuerdo claramente que dijo: 'pues mi papá trabaja y le da el dinero a mi mamá, y mi mamá administra todo'...y yo dije '¡no, espérame, si no soy niño chiquito!, yo, no... ¡no!', y eso le molestó mucho a ella. 'Ella dijo, no, espérame, así va a ser'. '¡No, así no va a ser, ¿cómo crees?'"

Marco mencionó que él deseaba crear algo nuevo entre él y la que sería su esposa, pero las aspiraciones de ella solo eran duplicar lo que vivió en su casa.

Dieck insistió que si el objetivo es tener un proyecto de vida en común, el romanticismo se va a acabar, pero las metas, los objetivos y el crecimiento en común se va a mantener.