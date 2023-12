Mamá de Peso Pluma habla ¿Es hijo de Valentín Elizalde?

Desde que la popularidad del cantante conocido como Peso Pluma, cuyo nombre real es Hassan Emilio Kabande Laija, comenzó a crecer, han surgido numerosos rumores sobre su origen. Se ha especulado mucho acerca de si el joven podría ser la reencarnación o incluso el hijo de Valentín Elizalde.

En las redes sociales, aseguran que el intérprete de temas como "Ella baila Sola", "Lady Gaga", "PRC", entre otros, además de su gran parecido físico con el "Gallo de Oro", comparte un tipo de voz y una personalidad muy similar a la del fallecido cantante. Ante esto, es la propia madre de Peso Pluma quien, finalmente, está dispuesta a despejar todas las dudas de una vez por todas.

Mamá de peso pluma aclara si el cantante es hijo de Valentín Elizalde pt1 pic.twitter.com/JHHM8YgYAF — señora chisma (@sritachisma) December 27, 2023





¿ES HIJO DE VALENTÍN?

En una entrevista con Despierta América, la señora Rubí Laija Díaz, madre de Peso Pluma, compartió por primera vez su inmenso orgullo por el éxito que su hijo ha alcanzado a lo largo de este 2023. Este año ha marcado una serie de triunfos para el intérprete de corridos tumbados.

Durante la conversación, la señora Laija también abordó las teorías que sugieren que Peso Pluma podría ser la reencarnación de Valentín Elizalde. Esto llena de orgullo a la señora Laija, quien reconoce que "El Gallo de Oro" sigue siendo muy querido por el público.

No obstante, la conversación no se detuvo ahí, ya que también se le preguntó sobre los persistentes rumores que sugieren si Hassan Emilio, el nombre real del cantante, es o no hijo de Valentín Elizalde. Por primera vez, la madre de Peso Pluma rompió su silencio y abordó este tema.

"Claro, nos hace sonreír, es obvio. Es bueno que lo comparen con él porque a Valentín le agradaba mucho, le caía bien a la gente", comentó la señora Rubí Laija.

Además, la madre de Peso Pluma expresó su gran felicidad al reconocer a Hassan como un hijo excepcional. Esta certeza le brinda tranquilidad, ya que siempre le ha aconsejado que trate a todos con amabilidad y conserve su humildad.

QUIERE QUE SE CASE

Aunque la entrevista fue breve, la madre de Peso Pluma recibió a la prensa con calma y abordó todos los temas relacionados con su hijo. Incluso compartió detalles sobre la relación de él con Nicki Nicole.

La señora Rubí Laija Díaz describe a la cantante argentina como una excelente chica, y otorga su aprobación para que ella y su famoso hijo avancen hacia el altar.