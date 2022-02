Maluma quiere ser el primer Batman latino

Y es que el reguetonero colombiano señala que espera que su participación le haga tener una larga carrera en cine, además de que le gustaría romper con estereotipos, y convertirse en el primer Batma latino.

Aunque su pasión es la música, el artista urbano no descarta la idea de continuar haciendo cine, pues anhela personificar al mítico defensor de Ciudad Gótica.

Durante una entrevista que tuvo con Ellen Degenneres, contó que en su participación en Marry me, encarna a "Bastian", un famoso cantante que planea una boda espectacular con JLo, pero una infidelidad hace que se frustre.

"En mi rol en la película, el personaje se llama 'Bastian', que es muy parecido a mí. Los dos amamos actuar, cantar y estar en los escenarios; los dos amamos la moda, pero al final de la película 'Bastian', no Maluma, besa a la asistente de Jennifer y todo se va al diablo", expuso.

En ese mismo programa, Degeneres le hace al reguetonero una pregunta que dejó al público a la expectativa: casarse en la vida real, a lo que éste respondió:

"Qué buena pregunta. Para ser sincero no sé si me quiero casar, mi mamá obviamente sí quiere que me case. Yo quiero tener una familia y si me voy a casar me gustaría hacer un ritual, no me gustaría hacer una boda gigante en frente de mucha gente".

Para concluir el programa, Ellen le comentó que, de casarse, mejor debería lanzarse desde un sitio muy alto, a lo que con sentido del humor, Maluma le contestó: "ese sería un salto de confianza".