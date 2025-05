Madre de Octavio Ocaña anuncia que se divorcia por presunta infidelidad

Si volviera a la vida, seguramente el actor Octavio Ocaña se moriría de nuevo tras la noticia del anuncio del divorcio de sus padres, por una presunta infidelidad, de la que habló su madre Ana Lucía Ocaña durante una entrevista.

De acuerdo con lo narrado por la madre de quien encarnara a "Benito Rivers" en el sitcom Vecinos, los problemas escalaron tras la muerte de su hijo, quien falleciera tras una persecución policiaca en 2021 en Cuautitlán Izcalli, Estado de México.

Como se recordará, las autoridades dieron que la muerte del actor fue a consecuencia de un disparo accidental con un arma que llevaba en su camioneta; sin embargo, en 2023, Bertha Ocaña, hermana de "Benito", dijo que la familia estaba fragmentada por los conflictos entre sus padres.

Según Ana Lucía, está en proceso de divorcio de su esposo por 34 años, Octavio Pérez, ruptura provocada por una infidelidad; y aunque por un tiempo se esforzó por mantener la relación, la decisión de su compañero de vida estaba tomada, ya que se marchó del hogar familiar sin explicaciones.

"Luché más de un año por mi matrimonio. El señor me daba vueltas, me decía que esperara, me tenía con esperanzas, pero esperanzas falsas. Yo sufrí mucho. Te puedo decir que el señor se fue por las tortillas y ya no regresó. Yo le hablaba y me decía que estaba viviendo con un amigo que estaba solo. Para creerme ese cuento, pues no".

Todo un año luchó porque la relación se salvara, ya que su esposo le prometía cambiar; además, le decía que vivía con amigos o estaba solo, la realidad es que ya tenía otra relación.

Reveló que el papa de Octavio Ocaña era machista; además, durante su matrimonio no le permitió que trabajara, complicándose actualmente su situación económica.

Y aunque dijo que está en una nueva fase de vida, durante su matrimonio se convenció de que "lo que empieza no debe terminarse".