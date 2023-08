Madonna quiere que Britney Spears la acompañe en su gira por esta razón

Según fuentes cercanas a la cantante, Madonna tiene la intención de tener a Britney Spears como invitada en el escenario durante su próxima gira "Celebration". Esta noticia fue reportada en exclusiva por el medio estadounidense Page Six.

Las icónicas estrellas del pop han mantenido una amistad sólida a lo largo de los años e incluso comparten al mismo agente.

Después de festejar su 65 cumpleaños en Lisboa, Portugal, junto a sus seis hijos la semana pasada, Madonna está retomando los ensayos para su gira. Esto ocurre tras haber sido hospitalizada de manera urgente a principios del verano en una unidad de cuidados intensivos en Nueva York.

A pesar de haber tenido que reprogramar algunos de sus conciertos, la artista ya está proyectando el próximo año y busca la posibilidad de que la "Princesa del Pop", de 41 años, se una a ella en una de las cinco fechas programadas en Los Ángeles para marzo.

La idea principal de Madonna es celebrar de manera especial el vigésimo aniversario de su exitosa colaboración "Me Against the Music", lanzada en octubre de 2003.

En los MTV Video Music Awards de agosto de 2003, estas estrellas brindaron una actuación que se ha vuelto icónica, en la que Madonna compartió un beso con tanto Spears como Christina Aguilera.

Además, puedes leer también sobre la extravagante fiesta de divorcio organizada por Britney Spears, donde hombres sin camisa fueron protagonistas.

La última vez que la Princesa del Pop se unió a Madonna en el escenario fue durante la exitosa gira Sticky & Sweet Tour en noviembre de 2008, aproximadamente un año después de su separación de Kevin Federline.

Aunque Spears no ha realizado presentaciones en público desde octubre de 2018, se rumorea que está planeando lanzar nueva música en medio de su reciente divorcio de Asghari.