Lucero se viste de Michael Jackson

Michael Jackson es una de esas figuras emblemáticas de la Industria Musical. A pesar de las numerosas controversias que marcaron su vida personal, su legado como artista es de proporciones titánicas, ya que transformó radicalmente el panorama musical, los ritmos imperantes y hasta la misma cultura popular.

En la época de los años noventa, específicamente en la década de 1990, la música de Michael Jackson dominaba con su grandeza, y prácticamente nadie podía resistirse a interpretar alguna de sus melodías o a emular su estilo musical, movimientos únicos y sonido distintivo.

Sorprendentemente, en algún punto, Lucero incorporó estos elementos en sus actuaciones, y ahora un video que captura estos momentos está recobrando relevancia en las plataformas digitales.

Fue en el año de 1993, Lucero estaba en plena promoción de su álbum homónimo, el cual presentaba canciones como "Veleta" o "Sobreviviré". En ese período, la artista mexicana se encontraba en la cúspide de su carrera, ya que este material discográfico generó un verdadero furor y capturó la atención del público.

Dentro de sus presentaciones en vivo, Lucero incorporaba un segmento musical especial en honor a Michael Jackson. Durante este segmento, no se limitaba a interpretar sus canciones, sino que también lo imitaba de manera precisa.

Esto incluía la ejecución de coreografías que emulaban las emblemáticas secuencias de baile del cantante estadounidense, además de vestir atuendos que hacían referencia a las icónicas prendas característicos del "rey del pop".

En la actualidad, este segmento ha resurgido y los videos se han convertido en todo un fenómeno en las redes sociales. En estos videos, Lucero ofrece su propia interpretación de clásicos como "Smooth Criminal", "Thriller", "Billie Jean" y "The Way You Make Me Feel".

Vistiendo pantalones negros, una chaqueta reluciente de lentejuelas y completando el atuendo con calcetines blancos y mocasines, Lucero encarna a Michael Jackson de manera absoluta, demostrando un compromiso excepcional. Además, cuenta con un conjunto de bailarines que la respaldan en la ejecución de las coreografías más emblemáticas.