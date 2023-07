¿Lucero regresaria con Mijares? Esto es lo que sabemos

Lucero había revelado en sus redes sociales que su relación amorosa con Michel Kuri había finalizado, después de diez años de noviazgo. Desde ese momento se comenzó a especular si podría regresar con Manuel Mijares, el padre de sus hijos.

Desde el año pasado la pareja se ha mantenido muy cercana gracias al Tour que juntos armaron y que han logrado éxito total en donde se presentan, hoy 20 de julio ofrecerán concierto en Santiago de Chile, donde lograron un sold-out.

Antes de subir al avión para emprender el viaje al país norteamericano fue captada en el aeropuerto de la Ciudad de México y no se escapó de los cuestionamientos por su rompimiento con Kuri.

“Estoy bien, muy tranquila, todo fluye y todo va muy bien gracias a Dios”, fue su respuesta cuando se le preguntó cómo se siente ahora que ha regresado a la soltería.

Enseguida, no faltó la pregunta ¿Volverías con Mijares? Y sin dudarlo contesto que no, “No, no, gracias. No, muchas gracias, ahorita no. Por siempre amigos”, dijo la cantante.

Destacó que sus fans y los de Mijares se emocionan con la idea de que vuelvan a hacer vida de pareja, pero reiteró que sólo son amigos, cuates.

Con respecto a su ex, expresó que por ahora se habían acordaro dar por terminado su noviazgo, pero el tiempo dirá si regresarán en el futuro, o si su separación será definitiva.