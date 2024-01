Liliana Arriaga "La chupitos" revela el padecimiento que le impide llorar

Liliana Arriaga, más conocida como "La Chupitos", compartió en una reciente entrevista que ha sido diagnosticada con una enfermedad poco común que le impide generar lágrimas, lo cual la ha llevado a depender de saliva artificial.

Durante su conversación en el canal de YouTube "delarosatv", Arriaga reveló que hace algunos meses le diagnosticaron el síndrome de Sjögren, una condición médica que hasta entonces desconocía por completo.

"Quiero mantener mi salud en alto, porque pronto compartiré que la vida me sorprendió con una enfermedad desconocida para mí. Aunque aún no la entiendo del todo, quiero compartirla con ustedes", manifestó.

"Estamos manejándola bien, aunque está afectando mis glándulas salivales y lagrimales, como si mi cuerpo se estuviera deshidratando por dentro. No tengo mucha información al respecto, pero no quiero quedarme en la ignorancia. Espero que al hablar de esto, la especialista que me atiende pueda ayudar a otros que podrían estar pasando por lo mismo sin saberlo", comentó la comediante.

"Estoy recibiendo tratamiento y le estoy poniendo muchas ganas. Ahora tengo que usar saliva artificial, ya que no puedo llorar. Esta condición, si no me equivoco, se llama síndrome de Sjögren", informó.

La Chupitos" confirmó que está bajo tratamiento médico y que la enfermedad es crónica, por lo que solo se podrá controlar.

"En estos últimos meses he comenzado el tratamiento. Estaba afectando mis dientes, la dentista me derivó a un especialista, y por mi falta de conocimiento dejé que la enfermedad avanzara mucho. Siempre tenía la boca seca, pero ahora estoy recibiendo tratamiento. Será una enfermedad controlada porque no se cura, es como la diabetes", añadió "La Chupitos".

La comediante aseguró que mantendrá una actitud positiva, como siempre lo ha hecho. Además, resaltó que la enfermedad no ha tenido impacto en su carrera, ya que para el año 2024 tiene una agenda llena de proyectos, entre los cuales se incluye el lanzamiento de una película, el inicio de una gira que posiblemente la lleve a Europa y su participación en un par de obras de teatro.

¿QUÉ ES EL SÍNDROME DE SJÖGREN?

El síndrome de Sjögren es un trastorno autoinmune crónico en el que el sistema inmunológico ataca las glándulas que producen humedad en el cuerpo, como las glándulas salivales y lagrimales.

Esto causa sequedad en la boca y los ojos, lo que puede provocar molestias como sequedad extrema, sensación de arenilla en los ojos, dificultad para tragar, así como también sequedad en la piel, la nariz y la vagina en las mujeres.

Además de los síntomas de sequedad, el síndrome de Sjögren puede estar asociado con problemas articulares, fatiga y en algunos casos, complicaciones más graves como afectación pulmonar o problemas renales.

No tiene cura, pero existen tratamientos para aliviar los síntomas y mejorar la calidad de vida de quienes lo padecen.