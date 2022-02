Leticia Calderón se contagia de Covid-19 por segunda vez

A un año de su hospitalización, la actriz volvió a contagiarse por lo se encuentra aislada

Por: Fernanda Esparza

Leticia Calderón informó que dio positivo a Covid-19 por segunda ocasión, luego de que en enero del 2021 se contagiara a la par de varios integrantes de su familia, entre ellos su padre, Mario Calderón, quien falleció a causa del virus.

La actriz confirmó la noticia a través de su cuenta de Twitter; aunque no reveló muchos detalles sobre su estado de salud, recordó que el año pasado estuvo hospitalizada mientras que actualmente se encuentra en aislamiento voluntario para no contagiar a sus seres queridos.

"Hace un año saliendo del hospital. Hoy en mi casa, sintiéndome bien pero aislada. Aprovechando el tiempo para arreglar mi clóset y sacar ropa para regalar y otra para vender. Besos", escribió.

Además, durante una entrevista con el matutino "Hoy", Calderón reveló cómo se enteró y cuáles son los síntomas que la aquejan.

"Me acaban de decir el 30, dos o tres días estuve sintiéndome mal, ojos llorosos, estornudos, una gripa normal. No me duele el pecho, estoy oxigenando bien", expresó.