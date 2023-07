Le dicen no a Peso Pluma, este municipio norteño prohíbe corridos tumbados

Apenas ayer las empresas promotoras Ocesa y Funticket dieron a conocer las fechas de conciertos del cantante de corridos tumbados Peso Pluma, con su gira "Doble P Tour México", en varias ciudades del país.

Y aunque en sus fechas no estaba contemplado el Municipio de Chihuahua, es seguro que el jalisciense no podrá presentarse en ese lugar, luego de que regidores del Ayuntamiento aprobaron la prohibición de conciertos o actividades donde se escuche música como reguetón, así como los llamados corrido tumbados.

Los regidores aseguraron que con las reformas a diversos artículos del Reglamento del Sistema de Justicia Cívica y del Reglamento de Diversiones y Espectáculos del Municipio de Chihuahua, buscan prevenir acciones de violencia de género, que atenten contra la dignidad de las mujeres y que hagan apología del delito.

Según los funcionarios, la música como el reguetón o los llamados corridos tumbados hacen alusión a esta situación en sus letras.

Por esta razón, los servidores públicos buscaron la modificación del Reglamento del Sistema de Justicia Cívica del Municipio de Chihuahua y así lograr que quienes realicen conciertos o espectáculos donde se reproduzca este tipo de música, sean sancionados.

Dicha sanción aplicará para quienes interpreten, reproduzcan contenidos musicales, videos, imágenes, entre otros.

Cabe señalar que en este municipio ya estaban prohibidos los narcocorridos, por lo que cualquier artista que interprete este género y se presente en la localidad se hace acreedor a una multa.

¿QUÉ ARTISTAS HAN SIDO SANCIONADOS POR INTERPRETAR NARCOCORRIDOS?

Entre los cantantes de género regional que han sido multados recientemente por cantar narcocorridos o corridos tumbados están Luis R. Conríquez, Los Tucanes de Tijuana y Alfredo Olivas, quien recientemente pagó una multa de 674 mil 310 pesos al Municipio de Chihuahua por concepto de apología del delito, por interpretar estos temas en su concierto en esa localidad.

"No sé si la Fiscalía del Estado me malinterprete crea que se me subieron los humos, con el debido respeto que se merecen, estoy dispuesto a pagar la multa de esta noche, ahora la pelota está en su cancha", dijo Alfredo Olivas en su concierto en Chihuahua.