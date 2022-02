Laura León sale en defensa de Inés Gómez Mont

La "Tesorito" dice que la conductora y prófuga "es una linda persona" y que la gente no tiene derecho a juzgarla

Por: Edel Osuna

La justicia está tras Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, por lavado de dinero, delitos del fuero federal, como delincuencia organizada y enriquecimiento ilícito y por el cual la Interpol emitió ficha roja y, de ser culpable podría pasar varios años en prisión.

Sin embargo, mientras muchos famosos evitan hablar de lo que está pasando con ella, la conductora de televisión tiene una defensora: Laura León, "La Tesorito".

Por ello, Laura habló a favor de Gómez Mont durante una entrevista en el programa del periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante en YouTube.

Refrendó su amistad y apoyo a Inés, y expuso: "Sí, caray... sin necesidad –de pasar un momento complicado con las autoridades–... muchas veces uno pierde el piso".

Sin temor a ser criticada por ser amiga de Gómez Mont, la cantante y actriz dejó en claro que mantendrá su relación con ella, ya que es una bellísima persona.

"Y tengo y seguiré teniendo –una amistad– es una bellísima persona Inés. Yo la aprecio bastante", indicó.

Agregó que nadie debería juzgarla, pues "no somos nadie": "Cada quien... todos tenemos un momento y no somos nadie para juzgar a nadie. Yo no sé, ella es mi amiga y nada más".

Deseó que pronto Inés solucione el asunto y subrayó que la situación que enfrenta no es de admirarse.