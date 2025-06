Las 2 películas mexicanas consideradas entre las mejores 100 del Siglo XXI, según The New York Times ¿Dónde verlas?

The New York Times publicó recientemente una nueva lista que ha dado mucho de qué hablar: las 100 mejores películas del Siglo XXI. Y como suele pasar con este tipo de rankings, las opiniones están divididas. Después de todo, decir qué película es "la mejor" siempre será un tema muy personal.

Para realizar esta importante lista, más de 500 personas de la industria cinematográfica, entre ellos directores ganadores del Oscar, como Pedro Almodóvar, Guillermo del Toro, Barry Jenkins y Sofia Coppola, así como actores como Julianne Moore y John Turturro, votaron por sus 10 películas favoritas estrenadas desde el año 2000.

Con base en esas respuestas, The New York Times, en colaboración con The Upshot, armó este listado que incluye de todo: desde películas de superhéroes como Black Panther y The Dark Knight, hasta cintas animadas como El viaje de Chihiro y Up.

México también tiene presencia en este conteo, y con gran orgullo, pues dos películas del director Alfonso Cuarón se colaron entre las 100 mejores del siglo: Roma (2018), en el lugar 46, así como Y tu mamá también (2002), en el lugar 18, siendo esta última la película mexicana mejor posicionada en toda la lista.

ROMA (2018)

Esta película es considerada la obra más íntima de Alfonso Cuarón. Filmada en blanco y negro, retrata la vida de Cleo (Yalitza Aparicio), una trabajadora del hogar que vive con una familia de clase media en la Ciudad de México en los años 70.

A través de una mirada sensible y detallada, Cuarón reconstruye sus propios recuerdos de infancia mientras aborda temas como las diferencias sociales, la maternidad y el sacrificio silencioso.

Dónde verla: Netflix

Y TU MAMÁ TAMBIÉN (2002)

Ubicada en el lugar 18, esta película marcó un antes y un después en la filmografía de Cuarón. Protagonizada por Gael García Bernal, Diego Luna y Maribel Verdú, cuenta la historia de dos adolescentes que emprenden un viaje por carretera con una mujer mayor, sin saber que ese trayecto cambiará sus vidas para siempre.

La cinta aborda la sexualidad, la amistad, la desigualdad social y la fugacidad de la juventud con una narrativa honesta y provocadora.

Dónde verla: Disponible para renta o compra en Apple TV, Google Play y Amazon Prime Video.

Estas dos películas no solo pusieron a Cuarón en el radar internacional, sino que también colocaron al cine mexicano en la conversación global y confirma que el lenguaje audiovisual de Cuarón sigue resonando con fuerza más allá de nuestras fronteras.