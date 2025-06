¿Florinda Meza heredó una fortuna de Chespirito? Esto reveló la actriz

Desde el estreno de la serie biográfica Chespirito: Sin querer queriendo, la relación entre Roberto Gómez Bolaños y Florinda Meza ha vuelto a colocarse en el centro de atención pública. Más allá del legado televisivo del comediante, muchos se han preguntado qué fue lo que heredó realmente la actriz tras la muerte del icónico creador de El Chavo del 8.

Florinda Meza, viuda del icónico comediante Roberto Gómez Bolaños "Chespirito", rompió el silencio en una entrevista concedida a Adela Micha en el programa Solo con Adela, emitido en enero de 2023. En dicha conversación, la actriz habló abiertamente sobre su situación económica actual, los bienes que heredó tras la muerte de su esposo y el legado emocional que aún conserva.

¿FLORINDA MEZA HEREDÓ UNA FORTUNA DE CHESPIRITO?

Contrario a lo que muchos piensan, Meza aclaró que no recibió una fortuna millonaria tras la partida de Gómez Bolaños. "Siempre he sido cabeza de familia", dijo, recordando que desde antes de su relación con el comediante ya trabajaba como actriz y productora de teatro, con obras exitosas como Títere y Once y Doce que le permitieron generar ingresos por cuenta propia.

Durante la entrevista, también detalló cómo compartieron sus recursos económicos durante los años que estuvieron juntos. Mencionó que se hicieron importantes gastos en beneficio de los hijos que Chespirito tuvo con su primera esposa, Graciela Fernández.

"A todos los hijos se les pagaron escuelas muy caras, vacaciones como quisieron y se les compró casa cuando se iban casando".

En cuanto a los bienes materiales, Florinda Meza reveló que actualmente vive de las rentas de algunas propiedades, aunque admitió que no atraviesa el mejor momento financiero. "Tengo dos propiedades vacías", comentó con cierta preocupación. Entre los inmuebles que posee se encuentran un departamento en Nueva York, una casa en Cancún y otra en la Ciudad de México, esta última reconocida por haber sido "la casa de los sueños de Roberto". Además, explicó que una de sus propiedades lleva 22 años rentada a una empresa japonesa.

Uno de los aspectos más importantes que recibió tras la muerte del comediante fue el cuidado del legado artístico de Gómez Bolaños. Según el testamento, Florinda quedó como curadora oficial de los personajes y obras literarias de Chespirito. "Él sabía que nadie los conocía como yo. Por eso me lo dejó", explicó. Sin embargo, aclaró que los derechos audiovisuales pertenecen a Televisa, por lo que cualquier proyecto futuro requiere una negociación con la empresa.

Para Florinda Meza, el recuerdo de Chespirito sigue tan presente como su legado artístico, y aunque la ausencia pesa, también es testimonio de una vida compartida y de un amor que, según sus propias palabras, permanece vivo.