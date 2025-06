Carlos López Estrada dirigirá live action de "Your Name", exitoso anime japonés

Desde que en 2022 se anunció que la exitosa película animada japonesa Your Name (2016) tendría una versión live action, la expectativa entre los fanáticos del anime creció exponencialmente. No obstante, tras múltiples retrasos en la producción y la ausencia de noticias, el entusiasmo se vio eclipsado por la incertidumbre.

Uno de los principales motivos de la demora fue el cambio constante de dirección. Dos cineastas fueron sustituidos antes de que finalmente se confirmara al mexicano Carlos López Estrada como el nuevo director del proyecto. Actualmente, el cineasta se encuentra en fase de escritura del guion, en colaboración con las productoras Toho y Bad Robot, con la promesa de estrenar la cinta a través de Paramount para el público de Latinoamérica.

¿QUIEN ES CARLOS LÓPEZ ESTRADA?

Nacido en la Ciudad de México el 12 de septiembre de 1988, López Estrada ha construido una sólida carrera como director y guionista. Su debut en el cine fue en 2018 con Blindspotting (Punto Ciego), una comedia dramática que marcó su estilo distintivo. En 2020 dirigió Summertime, descrita por el crítico Peter Debruge como "la película más inspiradora del año".

El reconocimiento internacional le llegó con Raya y el Último Dragón (2021), producción de Disney que fue nominada al Oscar como Mejor Película Animada. Durante su estancia en el estudio, colaboró en la supervisión creativa de otros largometrajes como Frozen 2, Encanto, Strange World y Wish.

Además del cine de ficción, López Estrada también incursionó en el género documental con Lil Nas X: Long Live Montero, centrado en la primera gira del rapero estadounidense. Este trabajo fue estrenado en el Festival Internacional de Cine de Toronto en 2023 y luego incluido en el catálogo de HBO.

Su creatividad se ha extendido también a la dirección de videoclips para artistas como Billie Eilish, Blink 182, Katy Perry, Carly Rae Jepsen, Flying Lotus y Thundercat. Su proyecto más reciente en este rubro fue con la banda de música regional "Yahritza y su Esencia", para el video de la canción Qué puedo perder, estrenado el 16 de mayo de 2025.

EL RETO DE ADAPTAR UN FENÓMENO GLOBAL

Llevar Your Name al cine live action representa un desafío de gran envergadura. La historia original, dirigida por Makoto Shinkai, se convirtió en un fenómeno global por su emotiva narrativa y cuidada animación. Bajo la visión de Carlos López Estrada, los fanáticos esperan que la esencia del filme sea preservada y adaptada con respeto y creatividad a las nuevas audiencias.