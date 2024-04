Lanzan tema musical hijos de Paul McCartney y John Lennon

Los seguidores de The Beatles han presenciado un momento histórico: los hijos de Paul McCartney y John Lennon han lanzado una canción juntos.

Después de la publicación de "Now and then", que se presentaba como la "última canción" de la banda, muchos creían que nunca volverían a escuchar una composición del dúo McCartney-Lennon.

No obstante, sus hijos han decidido sorprender. Con una línea temporal distinta pero el mismo sentimiento, James McCartney y Sean Ono Lennon han colaborado en la escritura de una canción titulada "Primrose Hill".

Esta colaboración marca la primera vez que estos artistas trabajan juntos, y todos sus seguidores esperan que no sea la última.

McCartney compartió el origen de la inspiración para la canción. "Recuerdo una visión que tuve cuando era niño en Escocia, en un hermoso día de verano. Al dejarla ir, vi a mi verdadero amor y salvador en mi mente. 'Primrose Hill' trata sobre tomar acción para encontrar a esa persona", explicó el hijo del Beatle.





I am excited to announce my next single 'Primrose Hill' coming April 12, 2024.

Pre-save at https://t.co/R8UZlpjUxX and join my email list for an exciting contest announcement. pic.twitter.com/yCo3BLiFW5 — James McCartney (@JamesMcCartney_) April 2, 2024

El hijo de Paul McCartney ha compartido una foto con el de John Lennon, un momento muy especial que los fans de la banda inglesa han celebrado en los comentarios.

"Estoy muy emocionado de compartir mi última canción coescrita con mi buen amigo Sean Lennon. Con el lanzamiento de esta canción siento que realmente estamos poniendo las cosas en marcha", expresó James en su red social.

McCartney está completamente inmerso en nuevos lanzamientos musicales. En febrero, presentó al mundo "Beautiful" (no había lanzado nuevas canciones desde 2016), demostrando que el artista regresa a la industria con más energía que nunca.

Además, cuenta con un compañero excepcional: Sean, quien lleva años dedicándose a la música. A los dieciséis años, coescribió una canción con Lenny Kravitz y debutó en 1998 con el álbum "Into The Sun". A lo largo de su trayectoria, ha colaborado con artistas como Albert Hammond Jr (The Strokes), Mark Ronson y The Flaming Lips, entre otros.