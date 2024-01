"La Sociedad de la Nieve", estremecedora historia de los sobrevivientes de los Andes, número 1 en Netflix

La película "La Sociedad de la Nieve" se ha posicionado como una de las más populares en el extenso catálogo de Netflix, con escenas estremecedoras que seguro te harán emocionarte hasta las lágrimas.

Dirigida por J.A. Bayona, quien es reconocido por su trabajo en películas como "El orfanato" y "Lo imposible", esta película, estrenada el 4 de enero en la plataforma Netflix, narra la impactante historia de un grupo de sobrevivientes tras un accidente aéreo que ocurrió el 13 de octubre de 1972 en El Valle de las Lágrimas, en la cordillera de los Andes.

El largometraje, protagonizado por Enzo Vogrincic, Agustín Pardella y Matías Recalt, cuenta la historia de un grupo de jóvenes jugadores de rugby tras 72 días en condiciones climáticas extremas luego de que el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya se estrellara.

Algo que demuestra la calidad de la película y el trabajo de investigación dertreás de esta, es que en el filme se muestra la comparación con las imágenes reales del accidente.

Además del éxito en la plataforma de streaming, "La Sociedad de la Nieve" ha recibido reconocimientos importantes, como una nominación en los Globos de Oro como mejor película de habla no inglesa, y ha sido seleccionada para representar a España en los próximos Premios Oscar.

La historia real detrás de esta película se remonta al fatídico día en el que el vuelo, transportando a 45 personas, incluyendo jugadores de rugby y sus familias y la tripulación, se estrelló tras intentar sortear las condiciones climáticas en su viaje hacia Santiago de Chile.

Al estrellarse, el avión perdió las alas y la cola y muchos de sus tripulantes fallecieron; sin embargo, otros quedaron a más de 3 mil metros de altura, enfrentando temperaturas de 30 grados bajo cero, sin agua y sin alimentos, algunos con fuertes heridas.

Sin embargo, la tragedia no terminaba ahí, pues un nuevo suceso fatídico los alcanzó el 29 de octubre, luego de que una avalancha sepultara lo que quedaba de la aeronave, en donde otras ocho personas perdieron la vida.

A pesar de las adversidades, los supervivientes mantuvieron la esperanza y la organización como puntos fundamentales y nunca perdieron la fe de que serían encontrados.

Para sobrevivir, los jóvenes tomaron la difícil decisión de alimentarse de los cuerpos de los fallecidos, lo que fue su única opción.

La determinación de tres de los supervivientes, Roberto Canessa, Fernando Parrado y Antonio José Vizintin Brandi, los llevó a arriesgar sus vidas en busca de ayuda después de que se detuviera la búsqueda oficial.

Tras días de caminata, lograron contactar a un hombre a caballo, lo que significó finalmente a su rescate por helicóptero el 23 de diciembre de 1972, dejando solamente 16 sobrevivientes tras 72 días de lucha por la supervivencia.

Sin duda, este nuevo trabajo de J.A. Bayona es un filme estremecedor que ha ganado las mejores críticas de la audiencia.

We met once more with some of the survivors of the Andes tragedy and the family members of the deceased in the mountain right after they saw Society of the Snow.

I´d dare to say the meeting took place thanks to the movie.

This moving video —what transpires from this encounter—... pic.twitter.com/bVNmQZkf9n