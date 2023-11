La Chilindrina busca de nuevo el amor, le tira el "rollo" a conocido viudo de artista

En un inesperado giro, la actriz María Antonieta de las Nieves, reconocida por su icónico papel como "La Chilindrina" en el programa de Roberto Gómez Bolaños, ha revelado su interés romántico en dos personalidades conocidas tras la muerte de su esposo, el locutor Gabriel Fernández, en septiembre de 2019.

La artista de 72 años ha expresado abiertamente su deseo de encontrar el amor nuevamente, dirigiendo mensajes al viudo de la conductora Talina Fernández, José Manuel Fernández, y al aclamado actor Otto Sirgo.

María Antonieta de las Nieves, quien estuvo casada con Gabriel Fernández durante 48 años y compartió con él una exitosa carrera en la televisión, anunció sus intenciones en una entrevista con los medios, aprovechando las cámaras para dirigirse a los dos posibles pretendientes.

Sobre José Manuel Fernández, la actriz comentó: "Puede que, digo, no estoy tan avanzada en años como Talina, pero a lo mejor... No, la verdad, Talina era, en paz descanse mi querida y adorada amiga, no tengo la misma capacidad intelectual ni la facilidad de palabra que ella tenía, pero también soy divertida. Soy una señora mayor divertida, así que tal vez le agradezco".





SUS POSIBLES CONQUISTAS

María Antonieta de las Nieves también manifestó su interés en Otto Sirgo, expresando: "Señor Otto Sirgo, si está viendo alguna de estas cámaras y le interesa una señora mayor simpática, esa podría ser yo. No doy mucha lata y me encantaría agarrarle la manita. Con eso me conformo, con ver la televisión, agarrarle la manita y que nos vayamos al cine y a tomar un café".

La valiente declaración de la actriz ha suscitado sorpresa y simpatía tanto entre sus seguidores como en la comunidad artística.

Ahora, la expectación se centra en ver si José Manuel Fernández o Otto Sirgo responderán a esta romántica propuesta. Sin duda, "La Chilindrina" demuestra que el amor puede encontrar un camino inesperado, incluso en los corazones más queridos del espectáculo mexicano.





VIUDO DE TALINA FERNANDEZ

Hace cinco meses, Talina Fernández falleció después de recibir un diagnóstico de leucemia en su fase terminal. Además de dejar a sus hijos, nietos y seguidores con un profundo dolor.

La actriz dejó a su viudo, José Manuel Fernández, quien, en los últimos meses de la vida de la famosa, tomó la decisión de volver a casarse con ella, actualmente tiene 81 años de edad y es un empresario.