Kim Kardashian comparte foto en Instagram y aparece fantasma en ella

Desde siempre, Kim Kardashian ha estado en el ojo público, máxime desde que se viralizara un video íntimo de ella con su entonces novio Ray J.

A ello también se suma el éxito del programa Keeping up with the Kardashians, que por años tuvo en el canal de televisión de paga E!

Sin embargo, ahora la socialité ha causado revuelo entre sus admiradores, ya que publicó una foto en su cuenta de Instagram.

En la imagen se ve a una Kim, de 42 años de edad, algo desaliñada, enfundada en un vestido color rosa, con el cabello recogido encima de la cabeza; al parecer a la pieza le están haciendo ajustes:

La imagen se la toma delante de un espejo y lo que llama poderosamente la atención es que en el reflejo de la habitación se aprecia una silueta a la que no se le aprecia una forma definida de mujer, y le agregó la siguiente descripción:

"Así que... Tomé esta foto la semana pasada cuando estaba sola y ahora revisando mi teléfono y me estoy volviendo loca notando una mujer en la ventana", escribió Kim.

De inmediato, gran cantidad de los 300 millones de seguidores que tiene la celebridad reaccionaron con algún comentario; sin embargo, uno llamó poderosamente la atención, ya que refiere una posible venganza de alguien que ya no está en este plano: "Esa es Marilyn Monroe buscando venganza de hecho".

En tanto, otros le pidieron que se calmara, ya que podría ser el reflejo de alguien de servicio, y otros le alabaron que apareciera a cuadro con el peinado de una simple mortal más.

Sin embargo, lo que llama la atención es que la foto de la mujer fantasma aparece a meses de que Kim Kardashian fuera anunciada como parte de la nueva temporada de la serie American Horror Story, por lo que supusieron podría tratarse de un ardid publicitario para la serie.