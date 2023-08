Karol G prueba suerte en el género regional mexicano, así suena

Karol G ha lanzado una nueva canción titulada: "Mi ex tenía razón", la cual es parte de su álbum "Mañana será bonito (Bichota Season)", pero lo que generó una gran sorpresa es que, en esta nueva canción, la artista colombiana incursionó en el género regional mexicano.

La conocida como "Bichota" compartió el video de esta nueva producción, en el cual se la puede ver luciendo de manera apropiada con sombrero, pantalón, cinturón y botas vaqueras.

Adicionalmente, es relevante mencionar que la cantante lleva puesta una camiseta con la imagen de "La Reina del Tex-Mex", Selena Quintanilla, a quien Karol G ha manifestado ser una gran admiradora.

El ritmo de la nueva melodía es notablemente similar al que solía caracterizar los éxitos de la fallecida estrella de la música.

"Ésta canción es mi bebe, un estilo musical que he seguido y admirado toda mi vida y con una dedicatoria especial a una artista que hizo que creyera que algún día todo podía ser posible", escribió Karol G en sus redes sociales.

Lo que sí es un acierto, es que sus seguidores mexicanos se encuentran complacidos con la elección de este género musical.

De hecho, esta canción es la única que cuenta con un videoclip oficial en el lanzamiento de "Bichota Season", y ya está generando las primeras impresiones entre sus seguidores.

Tal como muchos esperaban, Karol G ofrece una respuesta a Anuel, aunque es importante no confundirse: la canción no está dirigida al artista puertorriqueño, sino que está dedicada a su nuevo amor, Feid.

"Mi ex tenía razón, que no iba a encontrar otro como él, y me llegó uno mejor", es la frase más contundente con la que La Bichota le responde a su expareja.

De verdad no sé por qué carajo fue que lloré. Si ahora me doy cuenta que fui yo la que coroné", agregó la cantante.

Con los rumores que rodean su relación con el cantante colombiano Feid, los cuales se han ido confirmando con sus apariciones públicas tomados de la mano, esta canción ha sido interpretada por los seguidores de Karol G como una especie de declaración de amor hacia su nueva pareja.

El videoclip también rinde homenaje a la época en la que Selena Quintanilla era una de las artistas más influyentes.

El formato de la imagen es cuadrado y Karol G luce un atuendo que, aunque contemporáneo, captura el estilo característico de la artista tejana.





La letra de "Mi ex tenía razón":

Contigo los días de playa me dan más calor

Por ti me olvidé del pasado y no guardo rencor

Bebé, en la cama me curaste to' lo que me dolía

Me pusiste a latir donde ya no me latía

A ti sí te creo cuando me dices: Mi amor

Mi ex tenía razón

Dijo que no iba a encontrar uno como él

Y me llegó uno mejor

Que me trata mejor

Mi ex tenía razón

Cuando dijo que nadie me lo hará como él

¿Pa' qué le digo que no?

Si me lo hace mejor

Todo me gusta al lado de ti

En la fila, no me tratan como en Fendi

Y soy un maquinón, pero me tenían empty

Me sentía fea como Betty

Y ahora estoy pretty

En la disco, bajándome la botella de Moët

Directo pa' la cama, pa' que me lo hagan como es

De verdad, no sé por qué carajos fue que lloré

Si ahora me doy cuenta que fui yo la que coroné

Contigo, mi amor

Mi cama se lleva mejor, ey

Ya no extraño la vida que tenía

Cuando pienso en lo que decía

Mi ex tenía razón

Dijo que no iba a encontrar uno como él

Y me llegó uno mejor

Que me trata mejor

Mi ex tenía razón

Cuando dijo que nadie me lo hará como él

¿Pa' qué le digo que no?

Si me lo hace mejor

Mi ex tenía razón

Cuando dijo que nadie me lo hará como él

¿Pa' qué le digo que no?

Si me lo hace mejor, ey, mmm