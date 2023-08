Karely Ruiz y Babo preparan colaboración para OnlyFans

Karely Ruiz no para de dar sorpresas para sus seguidores en las redes sociales, apenas el pasado 11 de mayo logró paralizar las redes sociales con una colaboración que tuvo con Santa Fe Klan, al publicar el video "Sabes" y a la par hicieron una versión de contenido exclusivo para OnlyFans con escenas muy comprometedoras.

La influencer ahora ha dado a conocer la colaboración que realizará con el vocalista de Cartel de Santa, Babo, el famoso rapero y productor musical. Ahora la expectativa de sus seguidores ha quedado sobre la colaboración que harán, si será de nueva cuenta subida de tono.

Se sabe que fue el productor quien tuvo el acercamiento con la creadora de contenido, haciéndole una propuesta para grabar un video. Comentó que desde hace meses ya tenía el plan, pero como ella tenía novio no había aceptado la propuesta, pero hoy la ha retomado con emoción.

"Ya lo teníamos planeado desde antes, pero yo tenía novio y como que no me dejaba, pero ya puedo hacer lo que yo quiera y me vale", expuso Karely.

La famosa y el rapero ya se encuentran platicando para armar el proyecto exclusivo para OnlyFans. Han adelantado que se verá a la luz próximamente.

Babo se ha caracterizado por su estilo provocador y polémico, ha causado revuelo en las redes sociales por subir videos sin censura a la plataforma y ahora sus seguidores preveen que será una gran sorpresa la que darán ambos.

Los fanáticos ya han comenzado a comentar en las redes sociales que es probable que el proyecto de ambos sea espectacular, ya que no le tienen miedo a publicar contenidos polémicos.