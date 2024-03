Karely Ruiz así respondió a las críticas por regalar dinero a quienes se tatuaron su cara

La popularidad de Karely Ruiz, conocida creadora de contenido, ha llevado a ciertas personas a realizar acciones extremas, como tatuarse su rostro. Así es, tal como lo acabas de leer. Hace algunas semanas, la influencer anunció en sus redes sociales que premiaría con dinero a aquellos valientes que decidieran plasmar su imagen en su piel.

Fueron varios los usuarios respondieron rápidamente al llamado para aceptar el desafío. La influencer comenzó a recibir numerosas fotografías y entre todas ellas, Karely tuvo que seleccionar a los candidatos que se llevarían algunos miles de pesos.

En su perfil de Instagram, Karely Ruiz publicó las 10 imágenes de los tatuajes finalistas, dando inicio a la elección por parte de sus seguidores para determinar su favorito.

Tras anunciar al ganador de los 200 mil pesos, varios usuarios y seguidores expresaron la opinión de que la persona seleccionada era un conocido de la influencer, insinuando que todo estaba previamente organizado para que resultara victorioso.





LA IMAGEN GANADORA

A través de las redes sociales, Karely compartió el nombre del ganador, agradeciendo a todos sus seguidores por su participación.

"¡Ya tenemos al ganador del tatuaje! Agradezco a todos los artistas por su participación y a todas las personas valientes que se tatuaron, sabiendo que podrían ganar o perder. Recuerden que ustedes mismos me ayudaron a elegir al ganador. Los amo", escribió en su cuenta de Instagram.

ASÍ RESPONDIÓ A LAS CRÍTICAS

Después de leer los comentarios, Karely Ruiz no demoró en abordar las críticas. La influencer señaló que, debido a la avalancha de opiniones negativas dirigidas hacia ella, ha considerado abandonar la realización de este tipo de actividades. Concluyó invitando a los críticos a abstenerse de envidia.

"Cada que entro a leer comentarios de la gente, me quitan las ganas de regalar dinero enserio & nada les parece, ahora salieron que la persona del tatuaje es mi conocido ??????????????? ni dan ni un pinch* peso y andan ladre y ladre ya me tiene hasta la v. YAAAA no sean envidiosos", fue lo que escribió en su red social.