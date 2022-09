Karely Ruiz anuncia el cierre de su OnlyFans y cuándo

No obstante, está consciente de que, aunque ha obtenido importantes ganancias con la plataforma de contenido para adultos, llegará el momento en que deje de hacerlo, reveló en el podcast con Roberto Martínez.

"Realmente no quiero seguir toda la vida con OnlyFans. Yo traigo otros planes en mente, obviamente ese dinero invertirlo. No quiero tener 50 años y estar encuerándome, pues no. Quiero poner mis negocios", destacó.

Señaló que OnlyFans le dará para ganar dinero, pero en unos años deberá buscar algo más, como abrir algún negocio, como un restaurante o una boutique de ropa.

"Quiero una boutique de lencería, porque es mi público, lo sexy. Ando checando, apenas me estoy metiendo en eso porque dije: ´Estoy gastando mucho´ y ahora es momento de invertir porque el dinero se me va a ir", manifestó.

Con estas palabras, Karely reconoció que todo tiene un tiempo y que en cualquier momento podrían dar de baja sus redes sociales y perder lo ganado.