Joven talento cajemense brilla en TV Nacional

El cajemense Pablo Beal Murrieta, conocido en redes sociales como Red Solo, debutó el pasado domingo 10 de marzo en el programa Venga la Alegría, a nivel nacional en TV Azteca y esta semana tendrá el honor de viajar a Nueva York a la alfombra roja de la película Los Caza Fantasmas.

Metido en los temas de cine y como creador de contenido, Beal Murrieta llegó a Hermosillo para cursar la preparatoria y la carrera en la Universidad del Valle de México, pero desde hace tres años decidió ir demostrar su talento a la Ciudad de México donde el esfuerzo hecho le empieza a abrir puertas.

Su "debut" en cadena nacional fue gracias a la invitación que le hizo otra joven que también es creadora de contenidos, indicó.

"Me sentí muy bien en el programa, fue una muy buena oportunidad en la plataforma de TV Azteca", indicó.

Fueron dos horas las que participó en las diversas dinámicas más una breve entrevista que a nivel nacional, para él y su trayectoria, representan un gran avance.

RUMBO A NUEVA YORK

Como dicen que las cosas buenas a veces llegan en cascada, Beal Murrieta reveló que recibió la invitación de Sony Picture para viajar a Nueva York esta semana ya que lo tomaron en cuenta para estar presente en la codiciada alfombra roja del estreno de la nueva versión de la película Los Caza Fantasmas.

"Esta es la primera que me dan la oportunidad de asistir a una premier mundial", confesó, "tambiés es la primera vez que estaré en Nueva York en esta presentación de la película que será tendencia".

Ahí tendrá la oportunidad de estar con los actores de esta producción, refirió, reconociendo la trayectoria de ese elenco dirigido por Gil Kenan, con McKenna Grace, Annie Potts, Carrie Coon, Paul Rudd, Bill Murray, Dan Aykroyd entre otras grandes figuras de la pantalla gigante.

"Ya tenía contacto con la gente de Sony Pictures", explicó, "como me dedico principalmente a hablar de cine mis redes sociales, he tenido buenas relaciones con gente de las distribuidoras para hacer reseñas de las películas".

"También me enfoco en hablar de los estrenos y he tenido oportunidad de aprender de gente con talento internacional".

Recordó que hace un mes estuvo en otra alfombra roja donde le dijeron que le tenían una invitación pendiente, sin imaginar que fuera para esta a la que irá a Nueva York.

"Me dijeron que existía la posibilidad de invitarme a un evento en el extranjero, de momento no me especificaron nada pero esta fue la sorpresa", relató.

DESDE NIÑO LE GUSTÓ

Beal Murrieta o Red Solo cómo se maneja en redes sociales, reveló que desde niño tuvo inclinación por el cine y su sueño era ser creador de cine.

"Estoy encantado con mi trabajo, me fascina lo que hago por las oportunidades como esta que se me presenta", dijo.

"No me quiero quedar nada más haciendo vídeos para redes sociales, en cuestión de actuación tengo metas también", expresó.

Y así, este joven cajemense educado en la UVM en Hermosillo donde cursó la carrera de Licenciado en Ciencias de la Comunicación, paso a paso va abriendo camino, un trayecto que sabe que no es fácil pero que vale la pena el sacrificio de estar lejos de sus padres.