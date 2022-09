Joven dice que es hijo de Shakira y actor colombiano

Nuevamente, el nombre de la cantante Shakira está en los titulares principales de los medios de comunicación, pero ya no por su carrera ni por su ruptura con el futbolista Gerard Piqué, sino por una historia narrada por un actor colombiano , que la pone en el ojo de la tormenta.

Se trata de una noticia que relaciona a la colombiana de 45 años de edad con el actor Santiago Alarcón, de 42, quien con un video en su cuenta de Instagram revela que tanto a él, como a la artista internacional un sujeto al que identifica como "muchacho" los acusa de haberlo abandonado cuando era un bebé; es decir, el joven dice que es hijo de ambos.

De acuerdo con el relato de Alarcón, comenzó a recibir mensajes de un hombre al que, por consejo de su abogado, optó por mantener en el anonimato.

En esos textos le decía: "Hola, papá", a lo que él, pensando que se trataba de una extornsión, no le dio mayor importancia; sin embargo, el tipo, al no obtener respuesta, comienza a contactar a los amigos de Santiago, quienes le hacen ver la situación, pero de nuevo este no le da importancia y todos lo bloquean.

La cosa subió de tono, dijo el actor, cuando en su centro de trabajo se presentó el tipo para hablar con él, pues su madre adoptiva le había dicho quiénes eran sus papás.

Como tampoco logró contactarlo, el tipo acudió a los medios de comunicación, donde su historia se viralizó, y además interpuso una demanda en la que reclama 850 millones de pesos colombianos (tres millones 870 mil pesos mexicanos).

Luego el tipo, mediante audios, le dice que tenía pruebas de que él era su padre, pero Santiago le dice que no puede ser porque cuando él refiere que nació, su edad era 12 años.

“El joven asegura que lo entregué en adopción en el año 92, cuando yo tenía 12 años cumplidos, imagínense yo a los 12 entregando en adopción”, señaló.

Pero lo que más le sacó de quicio fue cuando le reveló quién era su supuesta mamá; y aunque en un inicio no quería mencionarla, dado a las circunstancias optó por hacerlo: le dijo que su madre biológica era Shakira.

Además, el actor afirmó que jamás ha tenido una relación sentimental con la colombiana; por ese solo hecho, Alarcón decidió demandar al joven por extorsión.