José Eduardo Derbez tiene un ataúd en su casa y ha dormido en él

El hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo explicó que le vino la idea cuando se ordenó el confinamiento por la pandemia, y que además optó por mandar a hacer uno a la medida.

"El ataúd, cuando empezó la pandemia dije ¿por qué no? Se antoja, de repente, ¿no?", señaló.

Además, que todo se dio cuando se tomó unos "tragos con unos cuates", a quienes les comentó su intención.

"Yo siempre he querido tener un ataúd', porque yo siempre, dentro de mí, he tenido un lado gótico, entonces, se los platiqué a mis cuates jugando poker, les dije: '¿lo ven mal?'".

Además, el actor de 29 años de edad, originario de la Ciudad de México, indicó que, por temor a que al momento de comprar la caja mortuoria le dieran uno usado, se decidió a comprarlo a la medida y a su gusto: rojo en el interior, negro por fuera y plateado en las argollas de agarre.

"Dije: 'no, qué tal que me sale con una uña ahí adentro o pedazos de piel', es que mucha gente luego que vela a su muertito lo devuelve, aquí hay gente muy enferma, entonces, yo dije: 'mejor lo hago a mi medida para que no me vayan a dar uno usado'".

Comentó estar acostumbrado a tenerlo en casa y puntualizó que perdió el miedo, y hasta ha dormido en él.