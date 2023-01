Jorge Salinas rompe el silencio sobre su presunta infidelidad

A su salida de la presentación de la telenovela "Perdona nuestros pecados", el histrión fue abordado por la prensa, que lo cuestionó sobre la supuesta infidelidad a la actriz Elizabeth Álvarez.

"La declaración que daré es única e irrepetible: soy una persona que ama profundamente a su esposa, ama profundamente a su familia, y que lamenta todo este tema", reveló.

Salinas aseguró que no hay ningún vínculo amoroso con la nutrióloga, y que la relación que los une es meramente profesional.

"Quiero que quede muy claro que no tengo, no he tenido, ni tendré una relación fuera de mi matrimonio, Les pido por favor que ya paren con ese tema, que no va a llegar a nada", dijo a los periodistas.

El actor destacó el gran amor que siente por su familia, así como el profundo respeto por su mujer y reiteró que no hubo ni habrá infidelidad de su parte.

"No tengo ninguna relación extramarital ni la he tenido, muchas gracias", enfatizó.

Asimismo, reveló que con la doctora solo existe una relación profesional y solo lo ha visto como paciente. "Respecto a eso no tengo nada que decir, desde hace un año y medio hay una relación con la doctora, única y exclusivamente profesional".

Cuestionado sobre si tal vez fue una situación armada por Anna Paula, señaló que no cree que haya sido así; además aseguró que desde ese día no ha vuelto a saber de ella.

"La verdad no creo que esto haya sido una trampa, ustedes hacen guardia afuera de Televisa. No pasa nada, por Dios...Yo no he tenido contacto con la doctora Guerrero creo que desde esa ocasión", reveló.