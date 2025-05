¿Jeremy Renner rechaza volver como Ojo de Halcón? Esto dijo el actor

Clint Barton, también conocido como Ojo de Halcón, puede que no sea el héroe más poderoso del universo Marvel, pero sin duda es uno de los más queridos por los fans. Gran parte de ese afecto se debe a la interpretación de Jeremy Renner, quien ha dado vida al arquero desde su primera aparición en Los Vengadores en 2012.

En 2021, Marvel y Disney capitalizaron esa popularidad con el estreno de Ojo de Halcón, una miniserie de seis episodios para Disney+ que combinó acción y humor, al tiempo que presentó a Kate Bishop como posible sucesora del héroe.

¿JEREMY RENNER RECHAZA VOLVER COMO OJO DE HALCÓN?

La serie recibió buenas críticas y dejó a muchos con ganas de más, por lo que la posibilidad de una segunda temporada parecía inminente. Sin embargo, con el paso del tiempo, la ausencia de noticias alimentó la creencia de que el proyecto había sido abandonado por completo. Ahora, Jeremy Renner ha revelado si volverá como Clint Barton.

En una reciente entrevista con el pódcast High Performance recogida, Renner confesó que rechazó la propuesta para una segunda temporada porque le ofrecieron solo la mitad del salario que recibió en la primera entrega.

“Les dije: ‘¿Perdón? ¿Por qué? ¿Creíais que solo era la mitad de Jeremy porque me atropellaron?’”, declaró el actor, haciendo referencia directa al grave accidente que sufrió en enero de 2023, cuando fue arrollado por una máquina quitanieves.

El actor, quien sobrevivió a traumatismos torácicos y múltiples fracturas, incluidas 14 costillas, clavícula, pierna, tobillos y más, explicó que filmar una nueva temporada implicaría un gran esfuerzo físico y al menos ocho meses de trabajo. “No pedí más dinero, solo lo mismo que en la primera temporada. Me iba a llevar el doble de esfuerzo por la mitad de la paga… Les dije que no, por pura dignidad”, sentenció.

Renner también aclaró que no culpa directamente a Marvel o a Disney, sino al departamento financiero detrás de las negociaciones. “Esto no es Marvel, ojo. Ni siquiera es Disney como tal. Son los contables, los que aprietan cada céntimo. Les dije que se fueran a volar una cometa. No estábamos de acuerdo”.

Pese a todo, el actor no ha cerrado completamente la puerta al personaje.

“Tristemente, todavía amo al personaje. Todavía me encantaría hacerlo, pero tuve que defenderme... Así que es desalentador que eso no haya sucedido, pero está bien. Estoy feliz de dejarlo ir, porque mi cuerpo probablemente me esté agradeciendo, una y otra vez, que no lo esté haciendo ahora mismo. Pero ya veremos”, concluyó.

Actualmente, Jeremy Renner continúa su carrera con la cuarta temporada de Mayor of Kingstown, mientras los fans de Marvel se preguntan si algún día volverán a ver a Ojo de Halcón en acción.