Jay de la Cueva se despide de Moderatto

Jay de la Cueva, integrante de Moderatto ha anunciado que abandona la banda de pop rock mexicano, fundada en 1999, fue a través de un video en el que hizo oficial su decisión.

El detector de metal comentó que no fue una decisión fácil, puesto que la agrupación se encuentra con gran aceptación, pero ahora quiere realizar nuevos proyectos, uno de ellos el lanzamiento de su primer álbum como solista.

Fue en su cuenta personal donde se puede escuchar la frase con la que inicia "Voy a despedirme de mi álter ego", "Me seduce la evolución y estoy en búsqueda experimental".

Jay de la Cueva no olvidó su agradecimiento a sus cuatro compañeros, con quienes ha crecido musicalmente, agregó que su salida se dará ya que terminen los compromisos que ya tienen pactados como agrupación, que serán perfectos para que marquen su despedida.

Hasta el momento sus compañeros no se han manifestado, por lo que no se sabe si la banda continuará y buscarán un nuevo integrante o bien se acabará también.

Cabe destacar que, en una entrevista, el cantante había contado la manera en que el grupo se formó, que la intención era hacer una película para hacer notar la forma en que se menosprecia el rock mexicano, también recordó que tres de ellos habían pertenecido al grupo Fobia y tras desintegrarse quisieron seguir con proyecto musical.





