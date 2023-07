Issabela Camil interpone demanda a participante de la Casa de los Famosos

Issabela Camil ha revelado que no va a permitir que nadie se aproveche de los minutos de fama para hacer difamaciones, situación que ha sucedido con un integrante de la Casa de los Famosos, y por ello ha iniciado un proceso legal.

La actriz mexicana ha detallado que sus abogados ya tienen la instrucción de proceder con uno de los participantes, que habló mal de su esposo y no va a permitir que se quede sin castigo esa situación.

Mencionó que por el momento no dirá el nombre de la persona a quien le interpuso la demanda, solo adelantó que ahorita ya se encuentra fuera de la casa y por eso se dio a la tarea de gestionar el proceso legal.

"No platicaré mucho, no quiero más atención del público a esto, además como es tema legal no puedo hablar mucho, pero me toca a mí como esposa de Sergio abordar estos temas que se salen del juego", expresó la hermana de Jaime Camil.

"No quiero darle ni fama ni importancia a esa persona, pero ya salió, las acusaciones en contra de mi esposo no serán pasados por alto", agregó Issabela Camil.

De lo único que habló es que ese integrante de la casa dijo que Sergio tenía contratadas empresas, que era fraudulento y que gracias a mi dinero se había salvado de situaciones económicas y eso se me hace muy delicado.