Ingrid Coronado revela si es novia de Marco Antonio Regil

Todo surgió a raíz de que la ex de Fernando del Solar estuvo como invitada en el podcast del también presentador, en el que hablaron de las inseguridades, la autoestima y los momentos difíciles por los que ha pasado.

Fue después de la aparición de Ingrid con Regil, que el presentador Alejandro Zúñiga mencionó que podrían tener una relación amorosa.

"Me enteré de que hay un galán que la lleva todos los días a trabajar a Ingrid Coronado. Hay un nuevo amor y me da mucho gusto porque es una mujer joven. Constantemente me han llegado mensajes a mis redes sociales para decirme que Ingrid Coronado y Marco Antonio Regil están saliendo", mencionó.

Sin embargo, la exGaribaldi rompió el silencio y aseguró que nada de eso es cierto y que a Regil solo la une una amistad; además dijo que le preguntaría a Zúñiga sobre el caso.

"Siempre me entero a lo último de las noticias. No sé, le voy a preguntar en el BienFest si tiene algo qué decirme porque a lo mejor todavía no lo sé", reveló.