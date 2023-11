IMSS responde a César Bono, tras acusaciones a supuesta trabajadora

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) publicó un comunicado en sus redes sociales en respuesta a las declaraciones hechas por el actor mexicano César Bono, dirigidas hacia una empleada de la institución.

El pasado 21 de noviembre se viralizó un video en el que el actor afirmaba que Jessica López Rivera, supuesta empleada del IMSS, no había cumplido con el pago del alquiler de una propiedad en el municipio de Huixquilucan. También mencionó su negativa a abandonar la vivienda y solicitó ayuda para su desalojo.

En el video, se escucha a Bono afirmar: "Ha estado viviendo de forma gratuita durante todo un año. En todo el transcurso del 2023, no ha realizado ni un solo pago".





Solicitó su amable apoyo. Día con día habitan en mi casa sin pagar un solo peso desde hace un año. pic.twitter.com/kXZ9Z8imwl — César Bono (@cesarbono) November 21, 2023





ESTE ES EL CASO

Según la versión dada por el actor, Rivera llegó a la propiedad en 2022 y efectuó el pago del alquiler correspondiente al año completo. A pesar de que inicialmente Bono no estaba del todo de acuerdo con esa modalidad de pago, al final lo aceptó. Sin embargo, desde entonces no ha recibido más pagos.

El artista de 73 años la acusa de comportamiento indebido y afirma que, a pesar de haber obtenido un fallo a su favor que le otorgaba el derecho de desalojo, las autoridades respaldaron a Rivera, permitiéndole permanecer en la propiedad.

César añadió: "Logré ganar el caso y se estableció una fecha para desalojarla de mi casa, pero ella se presentó con otro juez que, por razones desconocidas para mí, se opuso a la decisión anterior y continuamos en disputa".

También mencionó que, debido a su edad, no cuenta con la energía necesaria para continuar con el litigio, concluyendo: "La casa es mía, de nadie más. Llevo trabajando cincuenta y tantos años, nunca le he quitado un centavo a nadie y ahora me están robando desde hace un año".





ESTO RESPONDIÓ IMSS

En respuesta a estas alegaciones, el IMSS emitió aclaraciones en tres puntos, manifestando su sensibilidad ante la situación planteada por el actor y condenando la situación que se ha expuesto. Sin embargo, señalaron específicamente que Jessica López Rivera no es empleada del Instituto.