"I Saw The TV Glow": La nueva película de terror, impresona su trailer

"I Saw the TV Glow", la próxima película dirigida y escrita por Jane Schoenbrun, reconocida por trabajos anteriores como "We're All Going to the World's Fair" y "Chained for Life", tiene programado su estreno exclusivo en salas de cine el 3 de mayo.

Hablar de A24 Films se ha convertido en tendencia, productora que le ha apostado a una película original, que a primera vista se ve bien ejecutada, ya que ha incursionado al género de terror.

La historia se centra en Owen, un joven que enfrenta desafíos para sobrevivir en los suburbios. Sin embargo, su vida da un giro cuando un compañero de clase lo introduce a un enigmático programa de televisión nocturno que desvela un reino sobrenatural que yace debajo del suyo.

A medida que Owen se sumerge en el resplandor tenue de la pantalla, su percepción de la realidad se desvanece gradualmente.

No obstante, la situación toma un giro más desconcertante en los suburbios cuando Maddy desaparece de manera misteriosa un día. Lo único que las autoridades logran hallar es su televisor ardiendo en llamas en el patio trasero.

A medida que Owen indaga en su pasado, empieza a sospechar que quizás The Pink Opaque no era simplemente un programa que disfrutaban en su infancia.





EL ELENCO

Cuenta con un elenco destacado que incluye a Justice Smith (conocido por su actuación en "The Get Down" y "Jurassic World: Fallen Kingdom"), Brigette Lundy-Paine (de la serie "Atypical"), Helena Howard (de "Madeline´s Madeline"), junto con la participación de la aclamada artista de rock independiente Lindsey Jordan, también reconocida como Snail Mail, Fred Durst de Limp Bizkit, la talentosa cantautora Phoebe Bridgers, Danielle Deadwyler (de "Estación Once") y Haley Dahl.