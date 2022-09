"Hoy no hablemos de la pelusa", dice José Sosa de su hermana Sara

Y a casi tres años de su deceso, las cosas parecen no tener para cuándo arreglarse entre sus vástagos, pues durante una conferencia de prensa con diversos medios, para promover el homenaje "Partiste Príncipe", el cual se celebra en La Casa de Cultura Azcapotzalco, quedó de manifiesto.

Ahí, José Joel agradeció a los medios su presencia e informó que durante el evento podrán volver a apreciar a José José cantar, para lo cual se apoyarán con tecnología digital para que su padre aparezca cantando a través de un holograma, el cual es obra de creadores digitales de México.

"Gracias por estar aquí, estamos logrando esto que desde hace un año estamos proponiendo hacerle a mi papá, se viene el tercer aniversario luctuoso y con base en ello, siempre procuramos hacer algo aquí en Azcapotzalco y la verdad estamos muy contentos y entusiasmados porque estamos logrando que a través la tecnología digital holográfica de alguna manera tengamos de regreso a nuestro príncipe", señaló José Joel.

Además, destacó que los derechos sobre uso del nombre de su papá les favorece, para aterrizar el proyecto.

"Con toda la parte legal; marca, nombre, registro, imagen ya están de nuestro lado, gracias a Dios, seguimos afinando los detallitos económicos, pero lo importante que nosotros como familia tenemos todo para poder seguir trabajando con la casa disquera en todo lo que estamos realizando, puesto que la disquera también está involucrada en esto que estamos logrando, sobre todo por si se requiere la imagen y la voz, pero sin meternos a fondo en la situación legal, seguimos logrando el objetivo", explicó.

No obstante, y aquí le salió el dolor, al hijo de José José le preguntaron sobre su hermana Sarita Sosa, a lo que el este respondió: "si les parece a todos aquí presente, hoy no hablamos de la ´pelusa´, no manchemos el homenaje tan bonito que estamos haciendo, no hablemos de eso y enfoquémonos en que la gente venga a lo que estamos haciendo y después platicamos sobre la situación de estas personas", finalizó.

Como se recordará, José Joel y Marisol se enteraron del fallecimiento del artista con una llamada de su media hermana Sara; sin embargo, después de ello surgieron muchos roces que, por amor a su padre, mantuvieron fuera de cámara, hasta que lo sepultaron.

El asunto da para más, ya que Sarita y su madre, Sara, empezaron a administrar los bienes que dejó el "Príncipe de la Canción"; sin embargo, en su único testamento nombra como albacea a Anel Noreña, su primera esposa y madre de sus primeros dos hijos.