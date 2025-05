Hospitalizan de emergencia a integrante de Kabah: "No puedo caminar"

Kabha fue una de las bandas músico-vocales mexicanas más famosas de la década de los 90; sin embargo, hoy una de sus integrantes está necesitando del apoyo de sus seguidores.

Se trata de Federica Quijano, quien alarmóa sus fans tras dar a conocer, mediante un video, que fue hospitalizada de emergencia, pues necesita una cirugía de cadera.

La cantante usó su cuenta oficial de Instagram para compartir, a través de un clip, su condición; se le ve en la cama del hospital y se dijo temerosa y preocupada por su condición de salud.

Expuso que no cuenta con el respaldo de la asegurdora para la realización de la intervenció quirúrgica, lo que le genera frustración, ya que es importante para su columna, pues aseguró que no puede caminar.

"Les pido, por favor, que me ayuden. Que vengan, que me manden a su doctor, mándenmelo porque no puedo ir, no puedo caminar. Me piden que programe la cirugía, no puedo programar mi dolor, no puedo programar mi cuerpo, a ver qué días se siente mejor... Lo que necesito es de su ayuda, que me escuchen... ayúdenme, por favor", dijo Federica.

Asimismo, explicó que, pese a la gravedad de la operación, todavía no sido valorada médicamente por segunda vez, un paso necesario para la autorización de la cirugía; y es que le piden que programe la operación, pero sufre de dolor en el cuerpo.

Exigió que la aseguradora le responda, a fin de que se pueda llevar a cabo el procedimiento médico.

Como era de esperarse, las muestras de apoyo de los internautas no se hicieron esperar, pues le brindaron su solidaridad y le enviaron emotivos mensajes en este difícil trance.