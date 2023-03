Hombre arremete contra su mujer por perrear con "Brincos Dieras"

En imágenes compartidas por la usuaria de TikTok @jannmarquez17, se puede ver a la mujer "perreando" con el payaso de manera muy provocativa, hecho que enfureció a su pareja, quien subió al escenario a reclamarle por la forma que estaba actuando.

Debido a la situación, el guardia de seguridad lo bajó a la fuerza para evitar que la mujer resultara herida, ya que el hombre no soportaba verla bailar así con el comediante. "Ni modo mija, baja, no sea que te haya problemas con tu marido", dijo "Brincos Dieras" a la mujer, que estaba totalmente asombrada.

Cuando la chica llegó a lugar, su esposo golpeó una silla e incluso la insultó, lo que provocó que lo echaran del lugar y una de las amigas de la mujer la defendió.

Todos los presentes le gritaron una frase altisonante, y el payaso agregó: "¡El hombre sabe lo que tiene, cabrones!".

El video generó millones de reproducciones y miles de comentarios, con personas lamentando que el hombre estuviera enojado con su pareja porque ya sabía lo que el comediante hacía durante su show.

Sin embargo, algunas personas no estuvieron de acuerdo con el proceder de la mujer, ya que estaba en una relación. "Una mujer así no vale la pena"; "Incluso el hombre más tolerante, no hubiera permitido que le hicieran eso en su cara"; "Las cariñosas nunca dejan de serlo"; "Ella sabía hasta dónde podía llegar, pero claramente se pasó de la raya", fueron algunos de los comentarios de los internautas