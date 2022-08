Hijo de Niurka fue victima de bullying por desnudos de su madre

Durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, el joven actor y cantante explicó que enfrentó momentos difíciles cuando su madre decidió posar desnuda para Playboy, pues tuvo que soportar burlas de parte de sus compañeros por aquellas fotografías.

"Mis respuestas eran ridículas porque, me llegaban con ofensas y yo lo que les decía: 'es que gracias a esto estoy comiendo', que eran las respuestas que yo sabía de mi mamá", dijo.

Emilio recordó que en una ocasión invitó a uno de sus compañeros de clase a su casa para hacer un trabajo en equipo, y éste comenzó a divulgar en la escuela que había cuadros de su mamá colgados en la sala posando desnuda.

"Cuando llega el chavo y se hace la bolita yo le dije: 'Chance tiene cuadros así porque está orgullosa de su cuerpo y porque está feliz de estar así y chance los que están a tu alrededor, no le dije 'tu mamá', porque nunca me meto con las mamás, pero los que están a tu alrededor por no tener ese cuerpo se sienten avergonzados'", dijo.