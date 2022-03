Hijo de Consuelo Duval rescata a niños de accidente de auto

A través de su cuenta de Instagram, la comediante se mostró impactada por la situación, y narró cómo se enteró de las buenas intenciones de su hijo.

La protagonista de "La Familia P. Luche" contó que le comenzaron a llegar varios mensajes de un video en el que se veía una volcadura de un carro en una avenida. En la grabación se lograba ver cómo dos hombres ayudaron a las personas afectadas del accidente.

"No entendía muy bien por qué me habían mandado esos videos, debo confesar que se me hundió la panza... Lo primero que sentí fue mucha gratitud al ver a esos dos héroes que detuvieron su camino para rescatar a las víctimas del accidente", escribió.

Del vehículo, lograron salvar a niños y una mujer. Al seguir viendo el video, la famosa descubrió que uno de esos héroes era su hijo.

El joven se metió por una de las puertas del auto volcado, la cual era detenida por la otra persona, y así pudieron rescatar a los ocupantes del vehículo.

"Vi como el muchachito (flexible) rescató a una princesa (ilesa) y a un pequeñito (ileso) Gracias a Dios no hubo heridos... Pero cuando leí el texto que acompañaba a estos videos... Hasta me mareé... Dale las gracias a tu hijo por rescatar a esos pequeños... Y si es mi hijo (sic)", indicó

Como era de esperarse, internautas y diversas figuras del medio artístico como Natalia Téllez, Carlos Rivera y Ludwika Paleta, no tardaron en reaccionar al video dejándole comentarios con felicitaciones por la acción de su hijo.