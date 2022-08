Hija de Anabel Gutiérrez revela causa de muerte de la actriz

Durante una entrevista con el programa "Sale el Sol", Amairani compartió que su madre falleció por causas naturales y compartió cómo fueron los últimos días de la estelar de películas como "Deseada", "Rostros Olvidados" y "Angelitos del trapecio".

"Gracias a Dios mis dos padres se fueron como lo que son: reyes. Son luces. Mi mami dejo de respirar, no tuvimos la necesidad de tenerla sufriendo en un hospital. No tuvo llagas, no se lastimó", mencionó.

Destacó que tanto ella como sus hermanas se enfocaron en los cuidados que requería la inolvidable "Laura Lala Valverde" de la película "Escuela de vagabundos".

"Mis hermanas tuvieron el cuidado, yo la tuve a mi cuidado unos meses. Tuvimos tiempo de estar cada quien con ella. Mis hermanas le dieron un cuidado especial, yo también. Entonces fue una mujer que hasta en sus últimos suspiros fue muy feliz, muy amada por sus hijas", agregó.

Finalmente, mencionó que su madre ya es "una estrella más en el cielo" y la definió como una increíble mujer.

"Una guerrera que nos deja un legado, nos deja un gran paquete a nosotros como familia: estar unidos. Estuvimos ayer hasta sus últimos suspiros, juntas mis hermanas y yo, con mis hijos".