"He tenido novias": Rubí se declara bisexual

Sin duda alguna, Rubí ha causado polémica desde el día que sus padres invitaron a su fiesta de quince años a través de redes sociales; luego por su paso por "La Academia", donde en cada presentación dio mucho de qué hablar; sin embargo, logró llegar a la gran final.

Nuevamente, la joven ha vuelto a estar en el ojo del huracán, tras unas impactantes declaraciones en las que confesó por primera vez sus preferencias sexuales y reveló que es bisexual.

Durante una transmisión en vivo, donde contestó preguntas a sus seguidores, Rubí contó que ha tenido noviazgos con mujeres, aproximadamente tres, incluso dijo que una era su mejor amiga, pero a raíz de haber tenido una relación dejaron de serlo.

"Por lo que veo, muchos me están preguntando se me gustan las mujeres o no. Yo solo les diré las cosas porque siento que no debí haber hablado de ese tema, pero bueno...Sí he tenido una que otra noviecilla, realmente han sido como tres", mencionó.

Destacó que aunque se ha sentido atraída por las chicas, realmente no ha sido muy noviera, aunque también ha salido con muchachos.

Rubí confesó que aunque su familia no está enterada de sus novias ni de sus preferencias sexuales, pero que es algo que en realidad no le importa.

"Mi familia no lo sabe. Solamente mi hermana está enterada, pero también...es algo que me da igual, o sea, la verdad es que no soy muy noviera. He tenido más novios, pero me da lo mismo, a final de cuentas unos van y unos vienen", reveló.