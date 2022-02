Guillermo del Toro recibe 4 nominaciones a los Premios Oscar 2022

"El callejón de las almas perdidas" del director mexicano fue nominada en cuatro categorías, entre ellas a Mejor película

Por: Fernanda Esparza

La lista de nominaciones para los Premios Oscar 2022 es oficial y entre tantas figuras, la nueva película de Guillermo del Toro, "El Callejón de las Almas Perdidas" acumula cuatro nominaciones.

Las nominaciones que ha obtenido el filme que hace unos días llegó a las salas de cine en México, están en las categorías "Mejor Película", una de las ternas más importantes, "Mejor Fotografía", "Mejor diseño de vestuario" y "Mejor diseño de producción".

El diseño de producción estuvo a cargo de Tamara Deverell y Shane Vieau, quien ya ha trabajado con Guillermo en las películas "La cumbre escarlata" y "La forma del agua"; mientras que Luis Sequeira está detrás del diseño de vestuario.

"El Callejón de las Almas Perdidas" es una película ambientada en el Nueva York de 1940, explora la oscuridad del mundo del espectáculo y al mismo tiempo cuestiona la vida moderna, pues presenta la historia de Stanton Carlislie, un estafador que se une a una vidente y su esposo, un mentalista, para robarle a un millonario.

El director, originario de Guadalajara, compartió que la tramas desarrolla aspectos fuertes como la avaricia, el engaño, la sexualidad.

"Me interesaba mucho ir dejando ciertas cosas que te protegían o que te protegen el ingenio visual, porque los monstruos te protegen de hablar más descaradamente de ciertas cosas. Y no es que no vayan a volver, porque después de esta película viene ´Pinocho´ y una de monstruos otra vez. Pero siempre me ha dado curiosidad probar algo diferente, y esta película curiosamente es un drama sin elementos sobrenaturales, aunque las atmósferas son visualmente muy elaboradas", mencionó.

La 94ª gala de premiación se llevará a cabo el próximo domingo 27 de marzo en el teatro Dolby de los Ángeles, California.