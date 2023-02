Guillermo del Toro gana un premio BAFTA con "Pinocho"

En su discurso al recibir el galardón, el cineasta tapatío agradeció a Netflix y Ted Sarandos por la oportunidad de realizar su película.

"Quiero agradecer a Netflix y a Ted Sarandos por pensar hace algunos años que un musical de "Pinocho" acerca de la vida y la muerte, donde todo mundo muere al final durante el ascenso de Mussolini era una gran idea".

"Pinocho" también competía en la categoría de ´Mujer Música Original´, donde Alexandre Desplat fue nominado la representación de la misma; sin embargo, el premio fue para Volker Beterlmann, quien estuvo detrás de la música en la película "All Quiet On The Western Front".

No es la primera vez que Guillermo del Toro gana un BAFTA, ya que en ocasiones pasados se ha llevado el reconocimiento por filmes como "El laberinto del fauno" y "La forma del agua".