Gloria Trevi rompe el silencio tras demanda en Estados Unidos

A través de redes sociales, la intérprete de "Vestida de azúcar" expresó que en el pasado ya recibió este tipo de demandas y que fue absuelta de todas ellas.

La famosa señaló que ella también fue afectada de abusos físicos y sexuales, por lo que considera no quedarse callada por esto que se le está acusando. Además, mencionó que tanto a ella como a su familia les ha afectado esta situación.

"No me quedaré callada mientras me acusan injustamente de crímenes que no cometí; es muy doloroso para mí y para toda mi familia ver resurgir acusaciones falsas hechas contra mí hace más de 25 años y que ya fueron juzgadas en varias cortes y en todas sus instancias salí absolutamente absuelta".

Finalmente, Trevi aseguró que sigue buscando justicia por haber sido acusada injustamente y continuará defendiendo su inocencia.

"Fueron acusaciones falsas entonces y siguen siendo acusaciones falsas ahora, ya una corte en México examinó minuciosamente durante un proceso de casi cinco años todas las evidencias y resolvió a mi favor porque tengo la verdad de mi lado".