Frida Sofía deberá presentarse ante juez en Estados Unidos

La acusan de agredir a su vecina, a quien le rasguñó en el rostro; "si la hubiera rasguñado no tendría cara", dice la hija de Alejandra Guzmán

Por: Edel Osuna

Luego de que Frida Sofía fuera detenida en Estados Unidos por alterar el orden público, negarse al arresto sin violencia y por lo que pagó una fianza de mil 500 dólares, la modelo está citada en la Corte por un caso distinto: agredir a una vecina.

De acuerdo con el programa de espectáculos en la plataforma YouTube, Chisme No Like, la hija de la rockera Alejandra Guzmán fue citada para declarar por haberle rasguñado el rostro a una mujer.

Ahí se presentó el documento que consigna la fecha en que tiene prevista la audiencia, y es para el 16 de febrero.

Aunque el caso no tiene relación con su detención, desde hace tiempo Frida tuvo esos problemas y, a su vez, desmiente a la demandante.

"Ustedes cuando me han visto, en serio, con uñas así, largas, yo tocó el piano cómo voy a hacer eso", cuestionó.

Asimismo, explicó que decidió cambiar de representante legal, a fin de terminar con el caso definitivamente.

"Cambié de abogado y me agarré al más heavy porque, ya me cansé de esta señora diciendo que la rasguñé cuando en serio si la hubiera rasguñado no tendría cara, perdóname que te lo diga, pero es la verdad", indicó.

Pero Frida Sofía no ha estado sola, pues en su detención su papá, Pablo Moctezuma, salió en su defensa y justificó las actitudes de su hija, pues dijo que la muerte de su hermana Natasha la ha afectado y deprimido.

En tanto, la también cantante se dijo triste, ya que al dejar la prisión nadie de su familia estuvo allí para recibirla, pues no habla con su mamá, pero se dijo preparada para enfrentar el momento.