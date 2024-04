"Fofo" Márquez es detenido por presuntamente agredir a una mujer

Rodolfo "Fofo" Márquez, influencer y creador de contenido en redes sociales, fue detenido la tarde de este viernes; se le acusa de golpear a una mujer en Naucalpan, Estado de México.

La noticia la compartió el periodista de nota roja Carlos Jiménez, a través de su cuenta de X (antes Twitter), a través de una publicación.

"Agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México detuvieron así al 'influencer' Rodolfo Márquez. Está acusado de delitos de violencia de género. Un juez le giró orden de aprehensión y hoy los elementos de PDI y CONAHO lo aprehendieron en Naucalpan. Así lo llevan a la cárcel", informó Jiménez.

LA ACUSACIÓN QUE PESA SOBRE "FOFO" MÁRQUEZ

De acuerdo con el trascendido, agentes de la FGJEdomex detuvieron al Influencer, porque el joven está acusado de delitos de violencia de género, por lo que un juez liberó orden de aprehensión, por lo que fue llevado a la cárcel.

DETIENEN al FOFO MÁRQUEZ

Agentes de @FiscaliaEdomex detuvieron así al "Influencer" Rodolfo Márquez.

Está acusado de delitos de violencia de género

Un juez le giró orden de aprehensión y hoy los elementos de PDI y #CONAHO lo aprehendieron en @GobNau

Así lo llevan a la cárcel. pic.twitter.com/9XtEHJMNCs — Carlos Jiménez (@c4jimenez) April 5, 2024

ASÍ FUE LA AGRESIÓN DE "FOFO" MÁRQUEZ A MUJER EN NAUCALPAN

A través de videos compartidos en redes sociales, usuarios señalaron que el creador de contenido se le fue encima a una mujer en San Mateo, Naucalpan; consumada la agresión, Márquez huyó en un automóvil.

Asimismo, en una grabación, la afectada narró que cuando entraba en su coche a un sitio, rozó con el espejo el carro en el que se trasladaba "Fofo", quien iba acompañado de una mujer.

"Entro yo y estaba estacionada ella. Entonces, al entrar, el espejo se volteó, no se cayó ni nada, no era tan grave. Me bajo y la chava no se baja, y le comento...", explicaba la afectada.

Una testigo, quien auxilió a la agraviada, la interrumpe y le pregunta: "¿Quieres que te llevemos al hospital? Yo vi cómo te tiró, no manches, te pateó en el piso. ¡Está loco, maldito!". Y es que en el rostro de la afectada había sangre.

Sin embargo, la mujer continuó con su narración, y dijo: "Estaba la chica sola y le dije 'Sabes qué, cuando venga aquí trata de meter tus espejos porque quedamos muy justitos, deja le voy a hablar al seguro'. El chavo creyó que yo me iba a ir, me imagino. Dije 'Voy a sacar mis papeles', dice '¿Pero sí le vas a hablar al seguro?'. Va viendo la camioneta y dice 'Que se me hace que no' y ahí empezó a patearme, no paró", explicó la señora.

En un clip que compartió un automovilista, se ve a "Fofo" tirarle una patada a unos hombres, luego se aproxima al carro en el que iba y le grita a quien se quedó dentro: "¡Arráncate!", y el chofer emprendió la marcha, mientras "Fofo" corre y se sube al auto en movimiento.

Fofo Marquez resultó ser un chico niño violento y peligroso, quién lo diría. pic.twitter.com/0ulFeScvdQ — Rob Paper Sheet (@robpapersheet) April 5, 2024