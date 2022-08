Florinda Meza aclara demanda contra Shakira

Esta especulación surgió en el programa argentino "Los Ángeles de la Mañana", en el que mencionaron que Florinda Meza podría demandar a Shakira por el baile del videoclip, ya que imita "la garrotera" que hacía "El Chavo del 8".

El conductor, Ángel de Brito, preguntó de forma irónica: "¿Está patentado el baile? ¿No se puede? El Chavo era humorístico". Este baile, estilo robótico, es más viejo que la humanidad".

Ante estas suposiciones, varios sitios de noticias publicaron que la comediante estaría planeando demandar a la cantante colombiana.

FLORINDA MEZA ROMPE EL SILENCIO Y DICE SI DEMANDARÁ A SHAKIRA

La actriz y comediante aclaró esta mañana la situación en torno a la supuesta demanda contra Shakira, a través de sus cuentas de Instagram y Twitter y aseguró que todo fue una historia inventada, sin ningún fundamento.

"A toda la opinión pública: La noticia de que voy a demandar a Shakira es FALSA. A veces, para vender o ganar likes, los medios y las redes sociales inventan historias No hay fundamento en esta noticia. Yo jamás he declarado nada al respecto. Es una mentira. Florinda Meza", escribió la viuda de Roberto Gómez Bolaños.

Entre los comentarios de sus fans, hubo quienes le dijeron que no era necesario aclarar este chisme, pero la actriz insistió que algunos seguidores y periodistas creyeron que la noticia era verdad,

"Están en lo cierto, pero, aunque ustedes no lo crean, varios reporteros me llamaron para saber si era cierto; también muchos fans me lo preguntaron, y si ahora hago la aclaración, es porque muchas personas me pidieron que por favor no la demandara, como si esto fuera real", comentó.