Filtran video de la pelea entre Frida Sofia y su vecina

En el video que fue filtrado por un programa de espectáculos de la industria latina en Estados Unidos, se ve a Andrea Wilson, presunta víctima de Frida Sofía, contando cómo fue que ocurrió. Según su testimonio, ella subió al departamento de la acusada para que las dos salieron a comer, pero de un momento a otro, la modelo habría comenzado a gritarle groserías.

"Literalmente, yo acababa de llegar. Yo subí y estuvimos allá como cinco minutos. Y le digo a ella, ´oye, yo quiero ir a comprar unas arepas´. ´¡Ay, pu...!´, y me empezó a decir varias palabras. Voy a agarrar a mi perro y se me viene encima", relató Wilson.

Ante las cámaras, la mujer mostró varios rasguños que le dejó en la cara y en el cuello. Momentos después se ve a Frida revelando lo que según ella sucedió; dijo que su vecina fue la primera en agredirla.

"Todo empezó porque ella me dijo, ´¿por qué no vas a salir? ¿Por qué eres tan antisocial? ¡Claro, por gente como tú...!´ Levanté el brazo y le dije, ´¡vete de mi casa! ¡Te vas ahora mismo de mi pin... casa!´ Y se me vino encima con la mano así", dijo Frida Sofía.

Asimismo, la hija de Alejandra Guzmán señaló que tras pedirle por segunda vez que se fuera, Andrea la amenazó y se agarraron del cabello, por lo que sus amigos tuvieron que intervenir para separarlas.

En aquel momento se levantó el reporte; el próximo 19 de septiembre hay cita para que las partes afectadas den su testimonio.